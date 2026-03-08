El Club Egara i el CD Terrassa perden a casa en el retorn de la lliga femenina

Mals resultats per als equips locals en l'inici de la segona volta de la lliga de Divisió d'Honor femenina de hockey. El Club Egara, segon, ha perdut per 1 a 2 aquest diumenge al Pla del Bonaire davant del tercer classificat, el Sanse Complutense. Josefina Mondo ha posat per davant les madrilenyes al minut 11. En el següent atac de l'Egara, un penal transformat per Laia Insenser ha significat l'empat a un, però al minut 26, Julia Cruces ha establert l'1 a 2 definitiu en una altra acció de penal.
També ha perdut a casa el CD Terrassa, que ha caigut per 0 a 1 a les Pedritxes davant del Polo de Barcelona i continua sense conèixer la victòria aquesta temporada. Patricia Álvarez ha anotat l'únic gol del partit al minut 33.
L'únic triomf de la jornada per als conjunts terrassencs l'ha aconseguit Atlètic, que s'ha imposat per 1 a 3 al camp del Sardinero. La irlandesa Aoife Taaffe ha anotat el 0 a 1 als deu minuts de partit i al 24, l'argentina Julia Gomes ha fet el segon. Les càntabres han retallat distàncies al minut 44 mitjançant la juvenil Laura Gómez. Cinc minuts més tard, la internacional espanyola ha tancat el duel amb l'1 a 3.
El Club de Campo continua liderant la classificació amb 33 punts, seguit del Sanse Complutense amb 28. El Club Egara ha caigut a la tercera posició amb 26, empatat amb l'Atlètic, que és quart. El CD Terrassa continua penúltim amb només 3 punts, a un del cuer, el Castelldefels.