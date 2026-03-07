El San Cristóbal vol refer el seu camí al camp del Can Vidalet

Nou compromís per al San Cristóbal a la lliga de la Tercera Federació després de la derrota per la mínima del passat dimecres contra el Cornellà. En aquesta ocasió, els de Cristian García han de visitar el Can Vidalet, equip que va pujar de categoria la passada temporada i que també transita per la competició amb els mateixos objectius que els parroquials, assolir la permanència. L’encontre que es disputarà al camp municipal El Molí d’Esplugues, començarà a les 12 hores i l’arbitrarà el col·legiat de la Delegació de l’Anoia Heaven Núñez Ruiz.
El tècnic del conjunt terrassenc no podrà disposar de Ricki Calamardo, que la passada jornada va ser expulsat per doble amonestació, el que li ha comportat un encontre de sanció. Tampoc podran participar Raúl Pérez, Joan Cervós i Adrià Alsina per lesió, mentre que seran dubte fins a última hora Raúl Ferrer i Guillem Hernández, que arrosseguen molèsties. La resta d’efectius de la plantilla del San Cristóbal, podran estar a disposició de l’entrenador per a aquesta important cita.
El San Cristóbal no està en el seu millor moment de la temporada i fa sis partits que no coneix el triomf, amb una sèrie de quatre derrotes i dos empats. És onzè, amb 27 punts, dos més que un Can Vidalet que ha perdut els seus tres darrers enfrontaments. Com a local, el conjunt d’Esplugues de Llobregat presenta millors registres, amb quatre victòries, tres empats i cinc derrotes en els dotze partits que ha jugat a casa. Una d’aquestes victòries del Can Vidalet al Molí va ser fa quatre jornades, per 1 a 0, contra el Badalona, el líder de la competició. A la primera volta, els espluguencs es van imposar als parroquials per 2 a 3, amb un gol en la darrera acció del matx.
Primera final
Cristian García, sobre aquest partit, va assenyalar que es tracta de “la primera final de la temporada”, ja que el Can Vidalet “és un rival directe” en la lluita per salvar la categoria i que en el seu camp “obté bons resultats” i va recordar que els va guanyar a Ca n’Anglada. Tot i això, el tècnic dels parroquials espera que el seu equip reaccioni.