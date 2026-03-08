El San Cristóbal encaixa una dolorosa golejada al camp del Can Vidalet

El San Cristóbal no ha pogut sumar en el camp del Can Vidalet en un encontre, una jornada més, marcat per una expulsió del conjunt parroquial. Els de Cristian García han jugat amb deu jugadors des del minut 8, circumstància que ha pesat totalment en el seu joc i ha condicionat el resultat definitiu. La pròxima jornada, els terrassencs tornaran a jugar fora, en aquesta ocasió contra el Mollerussa, en un matx previst per a les 12 hores.
El partit ha començat de manera negativa per als parroquials que, en el minut 8 han vist com l'àrbitre assenyalava penal de Mor Diop que, a més, ha estat expulsat. Michel s'ha encarregat de llançar la pena màxima per al Can Vidalet i, tot i que Carles Segura ha endevinat la intenció del rival i ha tocat la pilota, ha arribat l'1 a 0. El porter parroquial, més tard, ha salvat el segon dels locals amb una bona intervenció.
Els de Cristian García han sabut reaccionar i, en el minut 18, Bafode ha aconseguit equilibrar el marcador amb el gol de la igualada. Héctor Parrado, en el minut 27, ha intentat sorprendre el porter local amb un xut des de fora de l'àrea, però el seu intent ha sortit fora per ben poc. I, en el següent minut, nou cop per als parroquials amb el 2 a 1, obra de Ramoneda. Poc abans del descans, ho ha provat Paul per als egarencs, però el seu tir ha sortit fora.
Al principi de la segona meitat, el San Cristóbal ha sortit amb força per trobar l'empat, però ha sigut el Can Vidalet que ha estat a punt de marcar de nou, en una doble oportunitat que, primer, ha salvat Carles Segura i, després Max Llovera. Mario Cantí, de cap, ha fregat el segon gol dels visitants, però la seva rematada ha sortit per sobre del travesser.
En el tram final de l'encontre, i amb el conjunt parroquial lluitant de valent per aconseguir l'empat, Roger ha obtingut un 3 a 1 que gairebé sentenciava el partit. Quatre minuts més tard, Jaume Fernández ha marcat el 4 a 1, resultat que seria definitiu. Amb aquest marcador, el San Cristóbal fa set partits que no guanya, amb un balanç preocupant de cinc derrotes i només dos empats.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Salva Torreño, Carlos Olmo, Max Llovera (Marc Mujal, m. 74), Paul (Àlex Fernández, m. 46), Mor Diop, Hugo García, Héctor Parrado (Jordi Ranera, m. 46 (Konu, m. 76)), Mario Cantí (Grabulosa, m. 81), Bafode i Marc Río.