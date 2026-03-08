Sofert i treballat triomf del Terrassa FC davant d'un Olot que ha dominat durant molta part de l'encontre. Un sensacional gol de Mario Domingo a la primera meitat ha desnivellat la balança a favor dels d'Oriol Alsina que han patit molt la resta del matx davant l'empenta dels visitants per conservar els tres punts. El pròxim partit del conjunt egarenc serà diumenge vinent, a partir de les 12 hores, en el camp del Porreres.
El dominador dels primers minuts del partit ha sigut l'Olot, que ha tingut una bona ocasió només començar, en un xut de Pau Salvans, exjugador terrassista, que la defensa local ha refusat a córner. El conjunt d'Alsina ha contestat amb una bona opció de Nahuel que ha sortit alta Robert Costa, després d'un córner, ha rematat per a l'Olot i, a partir d'aquesta jugada, el Terrassa FC ha començat a millorar i ha tingut bones oportunitats de gol.
Beamonte l'ha tingut en una rematada en un llançament de cantonada favorable als terrassencs. En una bona acció de l'equip, ho ha provat Jaime Barrero, però el porter visitant Pol Ballesté ha evitat el gol de la igualada. No ha pogut evitar-ho, tanmateix, en la següent jugada del Terrassa FC. Van den Heerik ha servit a Jaime Barrero que ha vist com la defensa rebutjava el seu tir. Mario Domingo s'ha apoderat del refús i, amb un excel·lent xut per baix, ha clavat la pilota a l'escaire de la porteria del conjunt garrotxí.
El gol ha provocat la reacció d'un Olot que s'ha trobat amb un Marcos Pérez insuperable sota els pals i que ha evitat algunes ocasions molt clares dels olotins. Després d'una llarga jugada, el visitant Albert López s'ha quedat sol davant del porter terrassista, que ha atrapat la seva rematada. De seguida, i aprofitant una errada del Terrassa FC en treure de porteria, Pedro també ha tingut l'empat, però de nou ha aparegut un Marcos Pérez salvador, que ha aturat la pilota.
Enri, en un bon contraatac de l'Olot, també ho ha provat amb un xut molt precís, però Marcos Pérez ha tornat a intervenir amb una magnífica aturada i ha rebutjat a córner. Abans del descans, Sergio Cortés que, amb molèsties, ja no ha sortit a la represa, ha protagonitzat una acció personal i el seu tir l'ha enviat el porter visitant Pol Ballesté a córner.
El conjunt visitant ha sortit a la segona meitat disposat a tot per assolir l'empat. L'Olot ha tingut la pilota i ha tornat a crear bones ocasions per a l'empat, si bé la figura de Marcos Pérez a la porteria del Terrassa FC ha continuat sent determinant. Pau Salvans ho ha intentat en una acció de córner i el porter local ha aturat la pilota. Poc després, i en una potent rematada d'Enri, de nou ha emergit el porter terrassista que ha enviat l'esfèrica a córner de nou. I en aquest llançament de cantonada, Ayala ha rematat de cap i Marcos Pérez ha tornat a controlar la pilota, aquesta vegada sense moltes dificultats.
El Terrassa FC, que ha passat a una defensa amb cinc efectius amb l'entrada de Reche al terreny de joc, ho ha fiat tot a la contra, però amb poques oportunitats per trenar-ne alguna de perillosa. Li ha costat molt trobar als jugadors més avançats que, a més, estaven lluny de les zones per fer mal al conjunt de la Garrotxa. Els visitants han continuat manant i amb la pilota als seus peus i Albert López ho ha provat amb un tir que, una vegada més, ha interceptat el porter terrassista Marcos Pérez.
També ho ha intentat Nuha Marong, amb una rematada sense destí. En la part final, el partit ha estat interromput durant una bona estona per atendre a Marcos Pérez, que ha pogut continuar jugant, i a un jugador de l'Olot i hi ha hagut tretze minuts de temps afegit. Isma ha pogut fer el segon per al Terrassa FC, però ha optat per fer una assistència que no ha trobat rematador. L'Olot ha perseguit el gol de la igualada fins a la conclusió i Carlos Martínez ha tingut una bona opció que no ha concretat, però el Terrassa FC ha sabut defensar la seva mínima renda.
Pel Terrassa FC Han jugat: Marcos Pérez, Isma, Beamonte, Schouten, Mario Domingo, Josemi (Mármol, m. 90), Jaime Barrero, Larrauri (Reche, m. 64), Sergio Cortés (Larry, m. 46), Nahuel i Van den Heerik (Casti, m. 90).