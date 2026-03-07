L’Olot, un escull per a un Terrassa FC animat

La victòria balsàmica de la passada jornada en el camp del Torrent ha de tenir continuïtat diumenge a l’Estadi Olímpic enfront de l’Olot, un equip que arribarà en un bon moment de forma. El Terrassa FC, que, en principi, només tindrà dues baixes, la dels lesionats Gil Muntadas i Aythami, necessita tornar a sumar tres punts per continuar somiant amb el “play-off” d’ascens i allunyar-se definitivament de la part baixa de la classificació. L’encontre, que està previst que comenci a les 12.30 hores, l’arbitrarà l’alacantí José Martínez Vilches.
Segons el tècnic terrassista, Oriol Alsina, que l’equip sigui competitiu “és innegociable” i va apuntar que “sempre hem hagut de ser competitius i això ho demostrem pràcticament cada setmana”. El més positiu del partit a Torrent va ser la victòria, després de sis jornades sense tastar-la i és un resultat que “et dona una confiança i una tranquil·litat”, va apuntar l’entrenador del Terrassa FC.
Alsina, sobre el conjunt garrotxí, que està per sota del Terrassa FC a la classificació, però només amb un punt de desavantatge, va comentar que “ve de menys a més i crec que s’ha reforçat molt bé en el mercat d’hivern, amb molts futbolistes que poden ser diferencials i que poden fer mal”. També va dir de l’Olot que és un equip que “està ben compensat i que estan fent un bon futbol defensiu sobretot, perquè comencen des de darrere, però és que a part també estan generant moltes ocasions i fent gols. Per tant, és un rival dels més complicats, però, com sempre en aquesta categoria, tots els rivals són difícils”.
Aspectes a millorar
Respecte a quins són els aspectes a millorar del seu equip, que en els darrers partits ha tingut moltes dificultats per marcar, l’entrenador maresmenc del conjunt terrassenc va manifestar que “sobretot quan generem ocasions de gol, que és la majoria dels partits, no perdonar i acabar-les” i va afegir que no n’hi ha prou “amb fer un futbol maco, que agrada a la gent i amb moltes arribades, si després les arribades no les materialitzem”. Alsina va afirmar que “hem de tenir això i assegurar a darrere, que potser en els últims partits no hem estat del tot fins, i tots els jugadors han de fer un esforç ofensiu i també defensiu, tant els defenses com els davanters”.
L’entrenador del Terrassa FC, sobre la possible alineació de cara a aquest partit de diumenge, va assenyalar que “tenim diferents possibilitats, en funció de com vulguem jugar, en funció del rival, en funció del camp, i encara, he de ser molt sincer, no hem acabat de decidir quin és el millor equip, o el que creiem que és el millor equip possible per fer mal a l’Olot”, Diumenge, a partir de les 12.30 hores, es podrà veure.