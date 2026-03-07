El CN Terrassa, eliminat als vuitens de final de l'Euro Cup

No ha pogut ser. El conjunt masculí del Club Natació Terrassa de waterpolo ha quedat fora de l'Euro Cup després d'un empat (14-14) amb sabor a derrota en l'encontre de tornada dels vuitens de final. Els homes de Sergi Mora s'enfrontaven a un CSM Oradea que va aconseguir una victòria ajustada (14-13) en el partit d'anada, disputat a Romania, així que tot estava obert per al duel d'aquest dissabte a la piscina de l'Àrea Olímpica. S'han viscut uns minuts finals d'infart en què l'afició ha empès com en les grans ocasions, però finalment l'equip egarenc no ha pogut culminar l'èpica i ha quedat eliminat de la competició.
Tot i que el CN Terrassa ho ha tingut a tocar, els romanesos no han anat per sota en el marcador en cap moment. En el primer minut de partit ja s'han vist dues dianes. Sebastian Oltean inaugurava l'electrònic pels visitants, i Ricard Alarcón ha aprofitat una acció de superioritat empatar el partit en la següent acció. El duel començava a posar-se de cara pels romanesos quan s'han vist amb un avantatge de dos gols en els primers minuts (1-3). Al minut 4, Óscar Blasco ha retallat distàncies per al conjunt terrassenc, però els visitants han tornat a augmentar la seva renda amb dos gols més (2-5): un en situació de superioritat i un altre de penal. L'últim minut i mig, però, hem vist una gran reacció d'un CN Terrassa que no volia dir adeu a la competició. Lars Ten Broek ha anotat per partida doble i, en l'últim segon del primer període, Marc Salvador ha aconseguit un gol que ha fet esclatar la grada.
Ja al segon quart, l'Oradea romanès s'avançava amb una diana de Petar Velkic, màxim anotador del partit d'anada. Poc després, l'àrbitre ha xiulat un penal a favor del CN Terrassa que s'ha encarregat de transformar Ten Broek (6-6). Quan faltava poc per arribar al descans, els visitants han aprofitat dues accions de superioritat per aconseguir un avantatge relativament còmode (6-8). Tot i això, encara ha quedat temps perquè Jordi Chico anotés un gol que ha donat esperança als locals (7-8).
Una acció del partit d`aquest dissabte entre el CN Terrassa i l`Oradea
LLUÍS CLOTET
Els de Sergi Mora eren ben conscients que havien de remar de valent per ser a la següent ronda, però els romanesos s'ho estaven posant gens fàcil. Al tercer període, Lars Ten Broek ha aconseguit empatar gràcies a una diana de penal. Els visitants tampoc han desaprofitat les seves oportunitats des del llançament de penal i han marcat dos gols consecutius per aquesta via. En la següent acció d'atac dels romanesos, han augmentat la diferència a tres gols gràcies a una gran acció de Tommaso Insinna (8-11). Tot i això, els egarencs no han abaixat els braços i han retallat distàncies amb un gol d'Albert Sabadell en situació de superioritat.
L'últim període ha estat una barreja d'emocions. En el segon minut del quart, Ivan Gusarov anotava un gol decisiu per als interessos de l'Oradea (9-12). Més tard, Óscar Blasco tornava a donar esperances als egarencs, però dues dianes més del conjunt visitant en accions consecutives ja feien pensar que tot estava perdut per al CN Terrassa. Tot i això, els tres últims minuts han estat èpics. En dues accions de superioritat, Nacho Bargalló en primera instància i Jordi Chico després han aconseguit apropar-se a dos gols (12-14). Encara quedava més d'un minut quan Gerard Cuacos ha anotat un gol que ha fet somiar a l'afició. Quan faltaven 12 segons, Óscar Blasco ha fet l'empat (14-14), però els de Sergi Mora encara necessitaven un gol més. La polèmica no ha estat absent en uns instants finals en què els egarencs han reclamat la possessió a favor seu quan quedaven dos segons. Ha estat a tocar, però el Club Natació Terrassa no ha pogut culminar una remuntada que hagués estat èpica.
La polèmica no ha estat absent en els instants finals de partit
LLUÍS CLOTET
El conjunt terrassenc tindrà l'oportunitat de refer-se de l'eliminació de l'Euro Cup davant de la seva afició, ja que la piscina de l'Àrea Olímpica acollirà la Copa del Rei la setmana vinent, del 13 al 15 de març. En la ronda de quarts de final, el quadre que dirigeix Sergi Mora s'enfrontarà divendres (20 hores) al Club Natació Rubí en un duel que parteix com a favorit.