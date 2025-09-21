El Club Egara perd a casa per 2 a 4 amb el Sanse Complutense

No s'ha pogut estrenar amb victòria el Club Egara al Pla del Bon Aire, on ha caigut per 2 a 4 davant d'un Sanse Complutense molt més encertat en atac. Només s'havien disputat 10 minuts quan Juan García ha batut per primera vegada Jan Capellades. Nil Trujillo ha aprofitat un penal-córner per empatar al minut 18, però dos minuts més tard, Manuel Mondo ha tornat a posar per davant els madrilenys de penal. Al 25, Pere Divorra ha tornat a igualar per als d'Andrew Wilson, però ha continuat la productivitat en aquest segon parcial amb el 2 a 3, obra de Manuel Mondo, de nou de penal-córner.
L'Egara ha manat a la represa, però els madrilenys han apostat per tancar-se darrere i sortir a la contra. Nicolás Gonzalo ha fet el 2 a 4 definitiu al minut 51. Wilson ha tret del camp el porter Jan Capellades, però no hi ha hagut reacció dels del Pla del Bon Aire.
L'Atlètic, per la seva banda, ha empatat a tres al camp del Club de Campo en la reedició de la semifinal pel títol disputada l'any passat al Martí Colomer. Els de Roger Pallarols han sortit molt intensos. Guiu Corominas ha obert el marcador al minut 13 i Quim Malgosa ha fet el segon al 17. Enrique Zorita ha retallat distàncies de penal al minut 21. Ja al tercer acte, al minut 38, Quim Malgosa ha reincidit anotant l'1 a 3, però al tram final, Ignacio Abajo de jugada i Enrique Zorita de penal-córner han salvat un punt.
El CD Terrassa ha encaixat la seva segona derrota consecutiva en el duel molt equilibrat davant del Júnior de Sant Cugat. Jan Lara ha aprofitat un penal-córner per fer el primer gol al minut 9, però Oriol Serrahima ha empatat dos minuts després. A l'inici del segon quart, Aleix Bozal ha tornat a posar per davant de penal els santcugatencs. Segons després, Carlos Bultà ha empatat. Quan quedaven només tres minuts per al descans, Nico Mustarós ha fet el 2 a 3. I al 47, Antón Serrahima ha sentenciat amb el 2 a 4. Els de Jordi Fitó han retallat distàncies al penúltim minut gràcies a un penal transformat per Enric Miralles.