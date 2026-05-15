El CN Terrassa busca la sorpresa a les semifinals amb el Barceloneta

El CN Terrassa rep dissabte a les 18 hores a la piscina de l’Àrea Olímpica el CN Atlètic Barceloneta en el segon partit del “play-off” de semifinals pel títol de la lliga de Divisió d’Honor masculina. En el primer, disputat dissabte passat, els de Sergi Mora van perdre per un contundent marcador de 19 gols a 8 a la piscina de Sant Sebastià.
Els mariners són els clars favorits per guanyar el partit i classificar-se per a la gran final de la lliga, però el Natació no els regalarà absolutament res.
L’entrenador manresà Sergi Mora parla de les opcions de l’equip. “Si el Barceloneta fa les coses bé, les nostres opcions són poques. Ells venen de viatjar a Belgrad a la Champions. Hem d’intentar utilitzar-ho a favor nostre. De totes maneres, nosaltres ens seguim mirant a nosaltres mateixos. Aquesta mena de partits ens serveixen per créixer. Al primer partit vam fer coses ben fetes. També vam cometre errades, que caldrà corregir. Intentarem millorar en el replegament defensiu i proposarem també algunes coses noves en atac”.
Si els egarencs guanyen, el tercer i definitiu partit es disputaria diumenge a les 14 hores al barri de la Barceloneta.
Les noies tanquen la fase regular a les Canàries
L’equip femení del CN Terrassa, per la seva banda, s’enfrontarà també aquest dissabte a les 14 hores a la piscina del Tenerife Echeyde en partit corresponent a la darrera jornada de la fase regular de la lliga de Divisió d’Honor femenina. Es trata d’un matx absolutament intranscendent per als dos bàndols.
Faci el que faci el CN Terrassa aquest migdia a les Canàries, l’equip acabarà en una quarta posició que ja té assegurada des de fa setmanes. Les de Pérez acumulen 42 punts, un més que el Barceloneta, que va guanyar al Mediterrani en partit avançat d’aquesta darrera jornada.
El CN Terrassa s’enfrontarà al líder, CN Sant Andreu, en el “play-off” de semifinals que començarà dissabte vinent.