Marina Cano, nova presidenta de la Mitja Marató

Gairebé un mes després que el fins ara president de l’Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa durant el darrer quart de segle i impulsor de l’entitat, David Otero, presentés la seva dimissió, pressionat per les crítiques de la seva junta directiva, l’entitat ha fes un pas endavant i ha donat a conèixer la composició de la nova junta.
La nova presidenta de l’entitat terrassenca és Marina Cano, que desenvolupava fins ara la funció de directora tècnica de la mitja marató que se celebra el mes de gener a la ciutat, a banda d’altres funcions operatives dins de l’entitat. Luis Miguel Yuguero, expresident de l’Handbol Terrassa, ocuparà el càrrec de tresorer. Maria Pujol serà la secretària de la junta. Actuaran com a vocals Jaume Àlvarez, Quico Querol, Màxim de Pablos i Antonio Edo.
Amb relació a la darrera junta directiva que va forçar la dimissió d’Otero el mes passat, ha estat baixa l’expresident del Club Natació Terrassa Jaume Álvarez, que era el membre de més edat i sonava com a possible president. Tampoc hi és Alejandro Martín.
Des de l’AE Mitja Marató destaquen que “amb aquesta nova junta directiva, l’entitat inicia una nova etapa” amb la voluntat de “treballar de manera conjunta, transparent i oberta”. Recalquen, així mateix, que aquesta nova directiva neix “per marcar una desvinculació clara respecte a la manera de funcionar dels darrers anys i per impulsar un model renovat basat en la transparència, el treball en equip, el respecte als estatuts i una gestió responsable i oberta a la ciutat”.
Es desmarquen d’Otero
En aquest sentit, critiquen que en etapes anteriors, “diverses persones, col·laboradors i entitats es van allunyar del projecte” i subratllen que una de les seves prioritats és “recuperar la confiança i tornar a obrir les portes de l’associació a tothom que vulgui ajudar, participar o aportar”. I afegeixen: “Creiem sincerament que la Mitja Marató de Terrassa és molt més gran que qualsevol persona o etapa concreta, i que el futur de l’entitat passa per sumar, escoltar i construir entre tots”.
En línia amb aquesta voluntat de canvi d’etapa, es renovarà la identitat de l’associació, amb una nova imatge gràfica, un nou logotip i també una nova manera de comunicar i treballar. “Volem construir una associació moderna, que torni a representar els valors de la Mitja i de Terrassa”.