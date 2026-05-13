A punt la tercera edició del Triatló Indoor del CN Terrassa

Aquest diumenge, a les instal·lacions de l’Àrea Olímpica, està previst que se celebri la tercera edició del Triatló Indoor que organitza el CN Terrassa. Tot està a punt, si bé les persones interessades a prendre-hi part encara són a temps per inscriure’s a una competició oberta a tothom, ja que està pensat tant per a practicants habituals d’aquesta modalitat com per a esportistes amateurs que vulguin provar aquesta disciplina, gràcies a unes distàncies que són assequibles.
La prova s’ha projectat en format supersprint i constarà de tres parts. Començarà amb 300 metres de natació a la piscina de 50 metres amb boies i continuarà amb cinc quilòmetres de ciclisme en bicicleta estàtica. El tercer segment constarà d’1,5 quilòmetres de cursa a peu en un circuit marcat dins de les instal·lacions del club egarenc. Aquest disseny permet que la competició sigui ràpida i exigent, però també accessible per a tota classe d’esportistes.
El sistema de competició s’ha programat amb una fase inicial classificatòria i, posteriorment una gran final. Els trenta millors temps de la primera fase es classificaran per a les finals A i B, una condició que incrementa la competitivitat i, a la vegada, garanteix un bon espectacle fins als últims moments de la jornada. Hi poden participar atletes a partir dels 14 anys. Les rondes classificatòries començaran a les 9 hores i, abans, entre les 7.30 i les 8.30 hores, es repartiran els dorsals.