Yurav Premlall brilla per sobre les estrelles

Les instal·lacions del Real Club de Golf El Prat van acollir l’Estrella Damm Catalunya Championship. El terrassenc que es va adjudicar el sud-africà Yurav Premlall, amb un resultat final de 28 sota par i un avantatge de 14 cops sobre el seu compatriota Shaun Norris. El vencedor, d’aquesta manera, va estrenar el seu palmarès en el DP World Tour. El terrassenc Josep Maria Serra va participar, però va quedar eliminat.
El sud-africà va dominar el torneig des de la tercera jornada i va tancar el cap de setmana amb dues impressionants voltes consecutives de 63 cops (-9), igualant el rècord del recorregut Rosa i signant una actuació molt destacada. Les seves xifres durant els últims 36 forats reflecteixen el nivell de golf desplegat a Barcelona: 20 birdies i un sol bogey.
De fet, la diferència final de 14 cops suposa a més un dels avantatges més grans registrats en la història recent del DP World Tour, només superada pels 15 cops amb els quals Tiger Woods va conquistar el US Open de l’any 2000.
A la conclusió de la competició, Premlall va manifestar que “els últims mesos han estat molt durs i he treballat moltíssim per a arribar fins aquí” i va assenyalar també que “és molt gratificant veure per fi els resultats i poder guanyar en un escenari com aquest”. Amb aquesta victòria, el sud-africà ascendeix fins a la vint-i-sisena posició de la Race to Dubai i se situa com a líder del European Swing, que arrencava precisament en el Real Club de Golf el Prat.
Pel que fa a la representació espanyola, va tenir també un paper molt destacat al llarg de tot el torneig. Alejandro del Rey va ser el millor golfista estatal classificat, finalitzant tercer empatat amb 13 cops sota par, després de signar un torneig molt sòlid. Rafa Cabrera Bello va acabar en sisena posició, empatat amb 12 sota par després de protagonitzar una de les millors voltes de la jornada de diumenge amb 66 cops (-6), mentre que Eugenio Chacarra va acabar desè, empatat amb -11, consolidant el seu gran moment de forma en el circuit.
Homenatge a Severiano Ballesteros
Coincidint amb el 15è aniversari de la seva mort, l’Estrella Damm Catalunya Championship va retre homenatge al llegendari jugador càntabre Severiano Ballesteros des de la primera jornada de competició. Jugadors, caddies, àrbitres, voluntaris i aficionats van vestir de blau marí i blanc per recordar-lo en una jornada carregada de simbolisme i emoció. L’homenatge va ser present amb imatges i referències a la seva figura.