El CN Terrassa cau a Sabadell en el derbi vallesà de Champions

No va poder donar la sorpresa el CN Terrassa a la piscina de Can Llong en el derbi vallesà de la segona jornada de la Champions. Les jugadores de Xavi Pérez van caure derrotades per quatre gols de diferència (13-9) davant del vigent subcampió. El Natació va donar la cara, però va acabar encaixant la segona jornada en aquesta fase de grups.
En l’altre partit del grup “B”, el CN Mataró es va imposar per 13 gols a 8 a l’Orizzonte Catania italià. Les mataronines comanden la classificació amb sis punts, seguides de les sabadellenques amb cinc i les sicilianes amb un. Les egarenques, que el dissabte 29 de novembre visitaran l’Orizzonte Catania, encara no han puntuat.
La contundència ofensiva de l’Astralpool CN Sabadell es va deixar notar en el primer període. Les de David Palma es van situar 3 a 0 en el marcador gràcies als gols de Daniela Moreno, l’ex del Natació Isa Piralkova i Ona Jurado. La primera diana de les terrassenques la va anotar Paula Prats al minut 4. Irene Casado va retallar distàncies poc després, però Simone Van de Kraats va fer el 4 a 2 quan faltaven 46 segons per tancar el primer quart.
Dins el partit
El Natació es va adjudicar el segon parcial per 1 a 2. Prats va fer el 4 a 3 al minut 13 i Martina Fernández va empatar al penúltim minut. Mig minut després, Paula Crespi tornava a donar avantatge a les sabadellenques (5-4).
Les visitants van ser dins el partit gairebé fins al final. Prats, Miriam Ciudad i Panni Sgezegi van fer els tres gols del tercer quart, que va acabar amb un 9 a 7. Al darrer acte, la capitana Pili Peña va retallar distàncies, però un Sabadell esperonat pels seus seguidors va acabar tancant el matx.