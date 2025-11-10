El CN Terrassa goleja per 18 a 9 el CN Caballa

No va tenir problemes de cap mena el CN Terrassa per golejar per nou gols de diferència (18-9) a la piscina de l’Àrea Olímpica del CN Caballa Ciudad de Ceuta. El conjunt que prepara Sergi Mora va poder trencar d’aquesta manera les dues derrotes consecutives que acumulava, a les piscines del Mediterrani i del Sabadell.
Els egarencs ocupen la cinquena posició amb tres victòries i dues derrotes, per darrere de Barceloneta, Barcelona, Sabadell i Mataró.
El matx va ser tremendament plàcid per al Natació, que es va anotar el primer parcial per un marcador de 7 gols a 2.
Lars Ten Broek, autor de quatre dianes, igual que Òscar Blasco, va anotar els dos primers gols, contestats pels visitants. El Natació va ampliar l’avantatge amb un parcial de 5 a 0, amb tres gols d’Òscar Blasco, un d’Ignasi Bargalló i un altre de Gerard Cuacos.
Es va arribar al descans amb un 10 a 4 al lluminós. Per si hi havia alguna mena de dubte, els de Mora van ampliar la renda al tercer quart fins al 14 a 5. Ja amb tot decidit, el darrer període va registrar un empat a quatre.