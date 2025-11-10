Joan Peñarroya, destituït com a entrenador del Barça de bàsquet

Joan Peñarroya ha estat destituït com a entrenador del Barça de bàsquet. La dolorosa derrota de divendres per 92 a 101 al Palau Blaugrana contra el Real Madrid a l'Eurolliga, amb mocadors a la graderia, i la de diumenge davant del Girona per 96 a 78 han acabat esgotant la paciència dels dirigents blaugranes.
Peñarroya va arribar al club l'estiu del 2024. Ja en la seva primera temporada, l'ombra d'una possible destitució va sobrevolar pel Palau, però el club li va seguir fent confiança. Fins que la situació ha esdevingut insostenible. La de divendres era la novena derrota consecutiva en un clàssic contra els madridistes.
El tècnic assistent Óscar Orellana es farà càrrec de l'equip fins que es designi un substitut. Un dels més ben col·locats és l'extècnic blaugrana Xavi Pascual. Es desconeix quin serà el futur del també terrassenc Alberto Oliver, que es va integrar a l'"staff" tècnic aquest estiu.
Aquesta temporada, el FC Barcelona acumula un pobre balanç de només dues victòries i quatre derrotes a la competició domèstica. Ocupa l'onzena posició, de moment fora de les places de Copa del Rei. A l'Eurolliga és novè amb cinc triomfs i quatre derrotes.
"És un dia per assumir la responsabilitat, per serrar les dents i estar més junts que mai. És un dia dur, ja que tenim la certesa que no hem competit. Queda molta temporada, però el del divendres i el d'avui no ajuda a treure res de positiu. No s'han de buscar excuses", explicava el terrassenc en acabar el matx de diumenge.
L'equip de bàsquet del Barça no ha guanyat res en les dues darreres temporades. Cal remuntar-se al 1993 per trobar una situació semblant.
Peñarroya deixa el Barça amb un balanç de 51 victòries i 41 derrotes.