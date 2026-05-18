El CN Terrassa cau eliminat pel Barceloneta

La temporada ha finalitzat per a l'equip masculí del CN Terrassa. Després de perdre el primer partit de la sèrie de semifinals a la piscina del CN Atlètic Barceloneta, el conjunt que prepara Sergi Mora va certificar la seva eliminació en caure per 11 gols a 17 a la piscina de l'Àrea Olímpica contra els mariners.
L'altra semifinal està empatada. Aquest dimarts a les 20 hores, el CN Sabadell rebrà al CN Barcelona en el tercer i definitiu partit de la sèrie. El guanyador s'enfrontarà al Barceloneta a la gran final.
El Natació no li va posar les coses gens senzilles al vigent campió de lliga. Els dos primers períodes van acabar amb sengles empats a tres gols. Els de Mora es van mantenir vius fins al descans, al que es va arribar amb un empat a sis. A la represa, els de Fran Fernández van aplicar la lògica de la seva profunditat de plantilla i van signar un 2 a 6 al tercer quart que va deixar el duel resolt. El 3 a 5 del quart acte ho acabaria de certificar.
Unai Biel va obrir el marcador i Albert Sabadell va empatar. L'egarenc Bernat Sanahuja, autor de tres gols, va fer l'1 a 2 per als barcelonins. Marcel Teclas va empatar a dos al minut 3. Al penúltim minut, Lars Ten Broek va fer el 3 a 2 de penal. Quan faltaven 12 segons, Sanahuja va fer el 3 a 3.
Un altre penal transformat per Ten Broek va significar el 4 a 3 a l'inici del segon període. Lalo Echenique i Unai Biel van donar avantatge als barcelonins abans que Nacho Bargalló empatés a cinc. Gerard Cuacos va tornar a donar avantatge als amfitrions i Biel Gomila va establir el 6 a 6.
S'imposa la lògica
Un parcial de 0 a 3 a l'inici del tercer quart va començar a fonamentar la classificació del Barceloneta. Dos gols de Vince Vigvari i un altre de Sanahuja van significar el 6 a 9. Joe Bruce va aturar el parcial, però dos gols més de Biel van suposar el 7 a 11. Ten Broek va tornar a marcar de penal i Vigvari va fer el 8 a 12.
Remuntar-li quatre gols al Barceloneta en el darrer quart semblava una empresa impossible. I més quan José Javier Bustos i Alessandro Velotto van situar el 8 a 14 al marcador. Es van intercanviar tres gols més per banda fins a l'11 a 17 definitiu.