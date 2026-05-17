L'Atlètic perd per 2 a 3 contra el Polo i continua tercer

Queda una sola jornada per tancar la fase regular i només el Club de Campo i el Polo, empatats a 54 punts, tenen garantida la seva presència a la "final-four" dels dies 30 i 31 de maig a Madrid. L'Atlètic continua tercer amb 40 punts i està obligat a guanyar diumenge vinent al Pau Negre contra el Barça per assegurar-se la seva presència en la lluita pel títol. També amb 40 punts trobem el Sanse Complutense i el Júnior, quart i cinquè.
Els de Can Salas tenen el "goal-average" guanyat amb Sanse Complutense i Júnior. Un triple empat entre els tres equips afavoriria també els de Roger Pallarols, que depenen d'ells mateixos per ser a la "final-four".
El Club Egara, per la seva banda, s'ha quedat sense opcions. La victòria del Complutense per 1 a 4 al camp del Jolaseta eliminava de l'equació els del Pla del Bon Aire dissabte a la tarda. De totes maneres, Andrew Wilson s'ha acomiadat dels seus aficionats perdent per 1 a 2 davant del Club de Campo. La temporada vinent dirigirà l'equip femení de l'Egara.
Partidàs al Josep Marquès
En un dels millors partits de la temporada, l'Atlètic ha caigut per 2 a 3 a casa contra el Polo. Els barcelonins, que han anat sempre per davant, han estat superiors. La gran actuació del porter titular de l'Atlètic, el juvenil Lukas Palau-Ribes, ha evitat que els de Ramon Sala marquessin tres gols al primer quart. A l'últim minut del segon quart, l'egarenc Marc Miralles ha transformat un stroke en el 0 a 1. Al 34, una majestuosa cavalcada de Pepe Cunill amb passada final a Xavi Castelló ha significat l'empat provisional. Ha insistit més, però, el Polo, impenetrable en defensa, que al minut 42 ha fet l'1 a 2 mitjançant Guillermo Marco. Deu minuts després, Nicolás Álvarez ha anotat l'1 a 3 amb una magnífica rematada de primera al calaix. I amb el temps acabat, un penal-córner transformat per Pepe Cunill ha significat el 2 a 3 definitiu.
Al Pla del Bon Aire, Pere Divorra ha posat per davant els de Wilson al minut cinc. El Club de Campo, però, remuntaria amb dos gols als sis darrers minuts. Álvaro Iglesias ha aprofitat un stroke per empatar al 54. Al penúltim minut, Ignacio Abajo ha establert l'1 a 2 definitiu.
En un duel sense res en joc, el CD Terrassa ha doblegat per 0 a 4 el Taburiente a las Palmas de Gran Canària amb dos gols de Josep Martín, un de Pau Petchamé i un altre de Ferran Navarrete.