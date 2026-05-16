El Club Egara es juga la temporada a casa

La penúltima jornada de les lligues de Divisió d’Honor decidirà diumenge els noms dels equips que disputaran la “final-four” dels dies 30 i 31 de maig a Madrid. En la competició masculina, el Club Egara afronta diumenge a les 12.45 al Pla del Bonaire tot un “match-ball” davant la visita del líder, el Club de Campo. Només li val guanyar per seguir amb opcions. “Ens ho juguem a tot o res. Depenem d’altres equips. Estem competint en tots els partits. Som un equip que lluita fins al final. El Club de Campo s’està jugant guanyar la lliga regular. Però estem obligats a guanyar-los. No hi ha una altra opció. A més, és el nostre últim partit a casa”, explica Andrew Wilson, l’entrenador d’un Club Egara que ocupa actualment la sisena posició amb 34 punts.
Als del Pla del Bonaire només els val guanyar per mantenir-se amb opcions a la darrera jornada. Ara bé, si Complutense o Júnior guanyen els seus partits d’aquest cap de setmana, l’Egara no tindrà ja, ni guanyant, cap opció de ser entre els quatre primers.
Els de Wilson tenen perdut el “goal-average” particular amb els cinc equips que té per davant. Sanse Complutense i Júnior sumen 37 punts, tres més que els terrassencs. Els madrilenys visiten dissabte a les 16.45 hores al penúltim classificat, Jolaseta, mentre que els santcugatencs reben diumenge a les 13 a un FC Barcelona que ja no es juga res.
L’Atlètic no pot badar
L’Atlètic, per la seva banda, afronta aquesta penúltima jornada des d’una posició força més confortable, per bé que no es pot permetre badar. Els de Roger Pallarols reben diumenge a les 12 al Polo de Barcelona en la reedició de la final de la Copa del Rei, que va acabar amb victòria per la mínima dels de Ramon Sala.
Els de Pallarols són tercers amb 40 punts, tres més dels que tenen els seus dos perseguidors, que són també Complutense i Júnior. L’Atlètic té el “goal-average” empatat amb tots dos equips, però els supera àmpliament en el general (+58 per +16). Guanyant un dels dos partits que li queden serà a la “final-four”. El CD Terrassa, ja sense opcions, visita a les 12.45 al Taburiente canari.
A la lliga femenina, l’Egara i l’Atlètic buscaran el punt que els falta per classificar-se matemàticament. L’Egara rep diumenge a les 13 hores a un CD Terrassa que es troba a cinc punts del descens en un nou derbi, mentre que l’Atlètic visita diumenge a les 11 el Taburiente.