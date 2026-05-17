Egara i Atlètic seran a la "final-four" femenina i el CD Terrassa jugarà la promoció de permanència

La penúltima jornada de la lliga de Divisió d'Honor femenina ha deixat les coses clares. Després del triomf per 0 a 1 del Club Egara en el derbi de les Pedritxes davant del CD Terrassa i la victòria, també per 0 a 1, de l'Atlètic a las Palmas de Gran Canària davant del Taburiente, la darrera jornada, que es disputarà diumenge vinent, serà un pur tràmit.
Marta Grau ha desencallat a les Pedritxes un derbi molt equilibrat gràcies a un penal-córner transformat al minut 33. Les locals han buscat l'empat, però el marcador ja no s'ha mogut.
A les Canàries, Taburiente i Atlètic empataven a zero quan faltaven nou muinuts. Ha aparegut llavors la golejadora Sofía Rogoski per donar els tres punts a les de Sílvia Bonastre.
Tot decidit
El Club de Campo s'ha proclamat campió de la lliga regular i ha assolit una plaça per a la propera Euro Hockey League amb 54 punts. El Sanse Complutense serà el subcampió amb 50. Club Egara i Atlètic tancaran les quatre primeres posicions amb 45 punts i el Júnior és cinquè amb 39, ja sense opcions.
Ara per ara, les semifinals pel títol serien Club de Campo-Atlètic i Sanse Complutense-Club Egara. Els aparellaments poden canviar en funció dels resultats de la jornada final. L'Atlètic rep el Polo i l'Egara al Júnior.
Pel que fa a la part baixa, el Sardinero s'ha salvat amb 14 punts, el CD Terrassa, penúltim amb 8, haurà de jugar la promoció de permanència i el Castelldefels ha perdut la categoria.