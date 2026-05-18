Activat el pla Inuncat en fase d'alerta per previsió de pluges intenses

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluges intenses a tot el territori català. Els serveis d'emergència adverteixen que es poden registrar xàfecs forts, els quals podrien anar acompanyats de tempesta.\r\n\r\nPel que fa a Terrassa, el risc per aquest episodi meteorològic es mantindrà baix fins a les 20 hores. Tot i la baixa probabilitat d'incidències greus a la cocapital del Vallès Occidental, es recomana mantenir la precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure.\r\n\r\nL’Ajuntament de Terrassa ha informat de la fase d'alerta davant la previsió de precipitacions intenses prevista per a Catalunya aquest dilluns i ha recordat que cal prendre precaucions en cas d'aiguats forts. \r\n\r\n\r\n🌧️El #CECAT ha activat l’#INUNCAT en fase d’ALERTA per previsió de pluges intenses a Catalunya.\r\n⛈️ Es poden registrar xàfecs forts, amb tempesta.\r\n📍 A #Terrassa, el risc és baix fins a les 20h\r\nℹ️https://t.co/N1ARBYPZZ3@trsemergencies pic.twitter.com/WlczWkQFUq\r\n— Ajuntament de Terrassa (@ajterrassa) May 18, 2026\r\n\r\nEls xàfecs afectaran el terç nord, el litoral i el prelitoral durant el matí i el migdia, i s'estendran a altres punts de cara a la tarda, amb especial incidència a les comarques del nord-est. Aquestes precipitacions podrien derivar en tempestes intenses acompanyades de calamarsa, amb capacitat per acumular més de 20 l/m² en un període de 30 minuts. \r\n