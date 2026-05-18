Terrassa

Activat el pla Inuncat en fase d'alerta per previsió de pluges intenses

A Terrassa el risc meteorològic es mantindrà baix fins a les 20 hores

  Pluja intensa el passat 5 de maig a Terrassa

Publicat el 18 de maig de 2026 a les 12:58
Actualitzat el 18 de maig de 2026 a les 13:39

El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) ha activat el pla Inuncat en fase d'alerta davant la previsió de pluges intenses a tot el territori català. Els serveis d'emergència adverteixen que es poden registrar xàfecs forts, els quals podrien anar acompanyats de tempesta.

Pel que fa a Terrassa, el risc per aquest episodi meteorològic es mantindrà baix fins a les 20 hores. Tot i la baixa probabilitat d'incidències greus a la cocapital del Vallès Occidental, es recomana mantenir la precaució en els desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure.

L’Ajuntament de Terrassa ha informat de la fase d'alerta davant la previsió de precipitacions intenses prevista per a Catalunya aquest dilluns i ha recordat que cal prendre precaucions en cas d'aiguats forts. 

Els xàfecs afectaran el terç nord, el litoral i el prelitoral durant el matí i el migdia, i s'estendran a altres punts de cara a la tarda, amb especial incidència a les comarques del nord-est. Aquestes precipitacions podrien derivar en tempestes intenses acompanyades de calamarsa, amb capacitat per acumular més de 20 l/m² en un període de 30 minuts. 

