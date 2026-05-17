La Fira de la Primavera del carrer de Volta, una oda a les botigues de barri

Amb l'arribada de la primavera, Terrassa bull d'activitat. L'augment de les temperatures anima a les persones a sortir de casa i tafanejar i passejar per la ciutat, especialment al centre. Aquest dissabte, el principal atractiu ha estat la Festa de la Primavera del carrer de Volta, un esdeveniment que celebra enguany el tercer aniversari. Aquesta via, que normalment acull una gran quantitat de vehicles que busquen travessar des de Ca n'Aurell fins al Centre, ha estat recuperada pels vianants durant tota la jornada per poder acollir totes les activitats que hi havien programades. "Estem gaudint del carrer", ha afirmat al Diari de Terrassa Esther Nosàs, la presidenta de l'Associació de Comerciants i Serveis de Ca n'Aurell.
A Nosàs, tot i que ha assegurat que expandir l'espai de la Festa "és molt complicat", li agradaria que cada vegada més comerços de la zona se sumessin a la iniciativa per acabar de consolidar el projecte: "Aquesta és la tercera edició, això significa quelcom", ha expressat, i ha afegit que "anem sumant [comerços que hi participen], i sumar ja és una fita important".
Al matí, el carrer de Volta ha tingut paradetes de comerços i entitats del carrer, a més d'alguns tallers dins dels mateixos establiments, com en el cas de DOM Atelier, on s'ha fet una demostració oberta de quina feina es fa en aquell negoci. També hi ha hagut oferta gastronòmica a càrrec de dos restaurants que han obert les portes en el darrer any, V Gastrobar i el restaurant Samfaina, i la presentació d'un llibre infantil, "Ens vestim", a la llibreria Bambú. "Estem molt emocionats amb les noves incorporacions", ha destacat la presidenta dels comerciants.
A la tarda, hi ha hagut la desfilada de moda Volta x Volta, la joia de la corona de la Festa de la Primavera. "Suposa una feinada, estar a punt per a la desfilada, però ho fem amb il·lusió", ha reconegut Hemi Mata, la propietària de l'atelier amb el seu nom. Tant ella com la botiga Textura han ensenyat els seus dissenys de roba estiuenca al gran nombre d'assistents a la passarel·la. Les i els models són persones conegudes de les botigues, siguin clients habituals, amics o familiars. "Ja fa tres anys que fem la desfilada al carrer, però fa 6 en fèiem una de privada", ha apuntat Mata, que ha assegurat que moltes de les seves models són participants recurrents.
Participants nous i retornats
A la desfilada va haver-hi cares noves i retornades. DOM Atelier ha participat de nou després que un imprevist d'última hora obligués la seva propietària a retirar-se de la festa. Enguany s'ha encarregat del maquillatge i el pentinat dels models de la botiga Textura, que enguany s'han decantat per enfocar la seva participació en la moda de platja infantil i juvenil.
Per altra banda, la nova barberia del carrer de Volta, Barbers & Brows, s'ha llançat a la piscina i ha ensenyat els "looks" que poden efectuar en homes. "Tenim moltes ganes que la ciutat ens conegui, per això vam decidir acceptar la invitació", ha explicat la copropietària del negoci, Magalí Bordón. Barbers & Brows fa vuit mesos que són al carrer de Volta, què Bordón considera "la millor de les ubicacions" que hi ha al centre de Terrassa, i ha fusionat la seva especialitat, que és l'estètica i el maquillatge, amb la de la seva parella, Matías Zoccatelli, que és la barberia i la perruqueria.
La tasca social del comerç de barri
Iniciatives com la Festa de la Primavera tenen l'objectiu principal de reivindicar el paper de les botigues de barri, un món comercial que viu atrapat entre l'arribada massiva de grans marques multinacionals i de l'ús d'internet per fer les compres. "El que volem és fer barri, que la gent ens conegui, que vinguin a les botigues del barri i no a les que són iguals a totes les ciutats del món", ha comentat Hemi Mata, que ha assegurat que el petit comerç fa "una tasca social" molt important perquè permeten als habitants de la zona establir relacions socials que d'altra manera seria impossible tenir. "Cap dependenta d'Amazon o del Zara farà aquesta tasca d'escoltar activament els clients", ha afirmat la propietària de l'atelier.