El CN Terrassa derrota el Solaris Sibenik i suma els primers tres punts a l'Eurocup

Primera victòria del CN Terrassa a la fase de grups de l'Eurocup masculina. Després d'imposar-se en aquesta segona jornada de la competició per 16 a 12 al Solaris Sibenik de Croàcia, els de Sergi Mora s'han situat en la segona posició del grup "A", empatats a tres punts amb el mateix Solaris. Lidera el grup el Jug de Dubrovnik, que es va imposar per 9 a 18 a la piscina del Duisburg. Els alemanys són últims amb zero punts.
En el partit de la seva estrena a la piscina de l'Àrea Olímpica a la lligueta, el Natació va resoldre a la primera meitat. Es va imposar per 4 a 2 al primer quart i per 6 a 1 al segon. El 10 a 3 deixava ja molt poques opcions als croats, que van perdre el tercer parcial per 5 a 4 i va intentar en va la remuntada al quart, que es van imposar per un insuficient 1 a 5.
Jordi Chico va inaugurar el marcador amb un bon xut des dels sis metres. Roko Pelicaric va empatar pels visitants, però Marcel Teclas va fer el 2 a 1 amb un xut centrat. Pelicaric va tornar a empatar, però Òscar Blasco i Agustí Pericas van ampliar l'avantatge fins al 4 a 2.
Domini aclaparador
El domini terrassenc en el segon quart va ser del tot incontestable. Lars Ten Broek, màxim anotador del partit amb quatre dianes, va anotar dos gols, igual que Ignasi Bargalló. Els altres dos els van aconseguir el capità Ricard Alarcón i Jordi Chico.
Gerard Cuacos i el mateix Ten Broek van seguir furgant en la ferida al tercer acte fins al 12 a 3. Els de Sibenik van reaccionar evitant la sagnia, però el 15 a 7 del final del tercer quart no els donava massa esperances. Van maquillar el resultat al darrer període, però van acabar perdent per quatre gols de diferència (16-12).
El dijous 13 de novembre a les 20.30, el CN Terrassa rebrà, de nou a casa, el Duisburg alemany en partit corresponent a la tercera jornada.