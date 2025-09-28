El CN Terrassa es classifica a Grècia per a la fase de grups de la Champions femenina

Objectiu complert. L'equip de waterpolo del CN Terrassa s'ha classificat per a la fase de grups de la Champions League femenina. El conjunt que prepara Xavi Pérez s'ha classificat en segona posició del grup "A", amb seu a la ciutat grega de Glyfada. Les terrassenques han totalitzat quatre punts, un menys que l'One Eger hongarès, que s'ha proclamat campiñó amb cinc. Ha quedat fora de la Champions el conjunt amfitrió de l'ANC Glyfada, que disputarà l'Euro Cup.
En el primer partit d'aquesta fase, el CN Terrassa es va imposar per un contundent 19 a 8 al Glyfada. Es va anotar el primer quart per 4 a 1, va empatar a dos en el segon i va sentenciar al tercer amb un 6 a 2. El quart, ja intranscendent, va acabar amb un parcial de 7 a 3 per les terrassenques. L'hongaresa Panni Szegedi i Irene Casado van ser les màximes anotadores amb cinc dianes cadascuna.
Al segon matx, les egarenques van empatar a 13 amb l'One Eger i van perdre per 2 a 4 a la tanda de penals. El Natació va perdre per 2 a 3 en els dos primers parcials, van empatar a quatre el tercer i van acabar forçant l'empat en imposar-se per 5 a 3 en el quart període. Szegeni va anotar de nou cinc gols, per quatre de la capitana Pili Peña.
En el tercer i definitiu encontre, les gregues van ser superades per 13 a 12 davant les hongareses.
El CN Terrassa es troba ja entre els 16 millors conjunts femenins europeus. Si acaba entre els dos primers del seu grup en aquesta nova fase, disputarà els quarts de final de la competició, a doble volta. Els quatre guanyadors es classificaran per a la "final-four".