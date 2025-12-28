Jan Cerdán, la perla de Terrassa que apunta a l'NBA

El nom de Jan Cerdán ja fa temps que sona amb força. Amb només 15 anys, el jugador terrassenc s’ha consolidat com una de les grans perles de la seva generació, fins al punt que la prestigiosa web NBA Draft Room l’ha situat entre les tres principals promeses de cara al Draft de l’NBA del 2029, comparant el seu estil de joc i característiques amb l’internacional alemany Franz Wagner, campió de l’Eurobasket.
Abans de destacar al FC Barcelona, però, els seus primers passos els va fer a casa. Al Club Natació Terrassa, on de ben petit va començar a jugar, ja deixava entreveure un talent fora del comú. Vicente Gómez, coordinador de la secció de bàsquet del CN Terrassa que va arribar a entrenar-ho en categoria mini, recorda perfectament els seus inicis.
“Jugava en premini i des de molt aviat ja veiem que era un nen diferencial. L’últim any, abans de marxar al Barça, el pujàvem a jugar amb els minis i era el millor de l’equip. Sent del 2010, jugava amb nens del 2007 i destacava per sobre de tots. Estava avançat a la seva època”, explica Gómez.
Quan tenia només set anys, el Barça va posar els ulls en ell. Tot va arribar arran d’un entrenament al club blaugrana en què el talent de Cerdán no va passar desapercebut. “El van veure en un entrenament i ja els va agradar. Era alt, amb molta envergadura i una intel·ligència que no era gens habitual amb la seva edat. A més, jugava fàcil, tenia talent i també lideratge”, recorda Gómez.
Més enllà del físic —actualment ja fa 2,05 metres—, el que diferencia Jan Cerdán és la seva manera d’entendre el joc. No és el típic jugador alt que viu a prop de cistella. “Sempre ha jugat per fora. Recordo que dominava el bot, la passada, el tir... Tot i la seva altura, no era un pívot, sinó un exterior gran, amb molta coordinació. Això fa que ara no l’hagin de reconstruir com a jugador”, destaca el coordinador del CN Terrassa.
“Tot i ser el més petit pel que fa a l’edat, manava dins la pista. Si algú no treia ràpid, deia ‘dona’m la pilota’. Tenia molt clar què fer en cada moment i no s’arronsava mai”, subratlla Vicente Gómez.
“No és un jugador de 35 punts per partit, tot i que si volgués els podria fer. És capaç de fer 15 o 20 punts, agafar molts rebots, repartir assistències i defensar. Entén el joc de manera global i veu coses que els altres no veuen”, diu.
Actualment, Jan Cerdán competeix a la Liga U22, tot i tenir edat de cadet, i és habitual a les categories inferiors de la selecció espanyola. Un creixement accelerat que el situa en el focus del bàsquet de futur.
Talent, projecció i els peus a terra
Tot i que ja apareix en les previsions del “draft” de l’NBA de cara al 2029, el seu futur encara s’ha d’escriure. La lliga universitària nord-americana (NCAA) podria arribar a ser una opció real, com també ho és continuar creixent a Europa. “Ara mateix, pensar en l’NBA és anar massa lluny. Encara queda molt camí per recórrer, però és evident que té totes les condicions per arribar on vulgui: físic, talent, personalitat...”, remarca el coordinador de bàsquet del CN Terrassa.