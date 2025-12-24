Esports

La Federació Catalana desestima la reclamació presentada per la FE Grama

El club colomenc demanava alineació indeguda del Terrassa FC a la Copa Catalunya

  • Els jugadors del Terrassa FC celebrant un dels gols a Santa Coloma -

Publicat el 24 de desembre de 2025 a les 13:29
Actualitzat el 24 de desembre de 2025 a les 13:32

El Terrassa FC ha emès un comunicat en el qual anuncia que la Federació Catalana de Futbol desestima la reclamació presentada per la FE Grama per alineació indeguda de Raúl Lordán en el partit de Copa Catalunya que l'equip terrassista va guanyar per 0 a 2. Segons l'entitat terrassenca, "examinada la base de dades de llicències federatives, la Federació Catalana de Futbol ha comprovat que el jugador terrassista Raúl Lordán va subscriure la corresponent llicència a favor de la Fundació Terrassa FC 1906, filial del Terrassa FC SAD, l’1 d’agost de 2025” i desestima la denúncia d’impugnació de la FE Grama.

La nota oficial del Terrassa FC continua dient que, en conseqüència, la participació del terrassenc en la victòria (0-2) del Terrassa FC al Municipal de la Grama davant la FE Grama, en el partit de vuitens de final de Copa Catalunya, disputat el passat 10 de desembre, “compleix amb l'establert tant en les bases de competició de la Copa Catalunya, com en la normativa que es recull al Reglament de Competicions de l'RFEF (articles 145 i 147)”.

