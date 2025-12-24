La Federació Catalana desestima la reclamació presentada per la FE Grama

El Terrassa FC ha emès un comunicat en el qual anuncia que la Federació Catalana de Futbol desestima la reclamació presentada per la FE Grama per alineació indeguda de Raúl Lordán en el partit de Copa Catalunya que l'equip terrassista va guanyar per 0 a 2. Segons l'entitat terrassenca, "examinada la base de dades de llicències federatives, la Federació Catalana de Futbol ha comprovat que el jugador terrassista Raúl Lordán va subscriure la corresponent llicència a favor de la Fundació Terrassa FC 1906, filial del Terrassa FC SAD, l’1 d’agost de 2025” i desestima la denúncia d’impugnació de la FE Grama.\r\n\r\nLa nota oficial del Terrassa FC continua dient que, en conseqüència, la participació del terrassenc en la victòria (0-2) del Terrassa FC al Municipal de la Grama davant la FE Grama, en el partit de vuitens de final de Copa Catalunya, disputat el passat 10 de desembre, “compleix amb l'establert tant en les bases de competició de la Copa Catalunya, com en la normativa que es recull al Reglament de Competicions de l'RFEF (articles 145 i 147)”.\r\n