L’Atlètic masculí, campió d'Espanya de hockey sala cadet

L’Atlètic s'ha proclamat campió d’Espanya de hockey sala de la categoria cadet masculina després d’imposar-se per 3 a 1 a la final al conjunt del SPV Complutense. L’equip que prepara el tècnic Xavier Domènech i el seu segon, Marc Malgosa, tot i que ha començat perdent la final, ha reaccionat i, amb dos gols de Miquel Gasol i un de Jordi Pablos, ha capgirat el resultat i s'ha penjat la medalla d’or a Madrid.
L’altre participant local en aquesta competició, el Club Egara, ha finalitzat el campionat amb la medalla de bronze, després d’imposar-se a la tanda de “shoot-outs” al RC Polo per 3 a 1. El partit havia finalitzat amb empat a quatre gols en el lluminós. A les semifinals, els de Can Salas han vençut per 4 a 3 al RC Polo mentre que els del Pla del Bon Aire han caigut per 4 a 2 amb el SPV complutense. Tots dos equips egarencs van finalitzar la fase de grups a la segona posició.
Medalla de plata de l'Egara
Pel que fa a la competició femenina, també disputada en el mateix escenari, el pavelló del Club de Campo, l’Egara s'ha penjat la medalla de plata després de perdre la final contra el conjunt amfitrió en un partit amb polèmica i en el qual l’equip del Pla del Bon Aire ha acabat molt enutjat per les decisions arbitrals en els instants decisius, quan guanyava per 3 a 2.
L’Egara ha accedit a la lluita per la medalla d’or després de classificar-se en la segona posició de la fase de grups i imposar-se per 4 a 2 a l’Atlètic a les semifinals. A la final, l’equip egarenc ha començat perdent per 2 a 0 en el primer quart, però ha protagonitzat una encomiable reacció. Naroa Xarau ha retallat diferències en el segon quart i, després d’un tercer sense gols, en el darrer, s'ha situat amb un 3 a 2 amb dos gols d’Aina Lloveras, el primer de penal-córner.
Quan semblava assegurada la victòria, un penal-córner molt discutit ha iniciat una sèrie de fets, fins i tot amb la botzina que indica el final de l’encontre sonant, i el Club de Campo ha empatat. En els “shoot-outs”, també amb polèmica, han guanyat les amfitriones. L’Atlètic, amb un triomf per 6 a 4 contra el Sardinero, s'ha penjat la medalla de bronze.