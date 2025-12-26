Pere Amat i Pere Bautista preparen l’Europeu

Dos jugadors del Club Egara formen part de la llista facilitada pel seleccionador espanyol Fede González. Es tracta de Pere Amat i Pere Bautista. Ambdós estan concentrats a Ourense, on el combinat estatal debutarà demà en el torneig 4 Nacions que Espanya disputarà al pavelló de los Remedios davant d’Itàlia, Suïssa i Portugal.\r\n\r\nEs tracta del darrer test de preparació per a la selecció abans de disputar el Campionat d’Europa entre els dies 8 i 11 de gener a la ciutat alemanya d’Heidelberg, a tocar de Frankfurt.\r\n\r\nEls de González debutaran en aquest darrer torneig preparatori demà diumenge a les 11 hores contra els italians. Dilluns a les 11 s’enfrontaran a Suïssa i a les 19 hores a Portugal. La final serà el dimarts 30 a les 11 hores.\r\n