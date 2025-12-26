Esports

Pere Amat i Pere Bautista preparen l’Europeu

Entre diumenge i dimarts disputaran el torneig 4 Nacions d'Ourense

  • La selecció espanyola prepara L'Europeu del genera a Alemanya -

ARA A PORTADA

Publicat el 26 de desembre de 2025 a les 12:11
Actualitzat el 26 de desembre de 2025 a les 12:12

Dos jugadors del Club Egara formen part de la llista facilitada pel seleccionador espanyol Fede González. Es tracta de Pere Amat i Pere Bautista. Ambdós estan concentrats a Ourense, on el combinat estatal debutarà demà en el torneig 4 Nacions que Espanya disputarà al pavelló de los Remedios davant d’Itàlia, Suïssa i Portugal.

Es tracta del darrer test de preparació per a la selecció abans de disputar el Campionat d’Europa entre els dies 8 i 11 de gener a la ciutat alemanya d’Heidelberg, a tocar de Frankfurt.

Els de González debutaran en aquest darrer torneig preparatori demà diumenge a les 11 hores contra els italians. Dilluns a les 11 s’enfrontaran a Suïssa i a les 19 hores a Portugal. La final serà el dimarts 30 a les 11 hores.

Notícies recomenades