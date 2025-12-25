El Terrassa FC fitxa el migcampista del Sabadell Sergio Cortés

Reforç de luxe per al Terrassa FC en aquest mercat d'hivern. El conjunt que prepara Oriol Alsina ha incorporat el migcampista de Granollers Sergio Cortés Zamorano, que arriba proceden del Centre d'Esports Sabadell, on ha marcat 15 gols en les dues darreres temporades. Es tracta d'un futbolista polivalent, que ja va estar l'any passat en l'òrbita terrassista.\r\n\r\nCortés acumula gairebé 300 partits entre Segona "B" i Primera Federació i s'ha proclamat campió de la Copa Federació en dues oportunitats.\r\n\r\nEl fubolista es va formar a les categories inferiors del CF Badalona i va arribar a pertànyer una temporada a la pedrera del Real Madrid. Posseeix una dilatada trajectòria, en aquips com l'Ucam Murcia, el CD San Fernando, el CD Ebro, la UE Cornellà, el CF Burgos, el Mallorca "B", la UE Costa Brava i el Badalona Futur. En aqusts dos darrers equips va coincidir amb l'atual entrenador del Terrassa FC, Oriol Alsina.\r\n\r\nEs tracta d'un reforç important de cara a les aspiracions dels terrassistes de disputar el "play-off" d'ascens a la Primera Federació.\r\n