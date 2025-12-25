Esports

El Terrassa FC fitxa el migcampista del Sabadell Sergio Cortés

El de Granollers té 32 anys i ha anotat 15 gols en les dues darreres temporades

  • Sergio Cortés, en la prèvia d'un derbi vallesà, a l'Estadi Olímpic -

Publicat el 25 de desembre de 2025 a les 17:40
Actualitzat el 25 de desembre de 2025 a les 18:26

Reforç de luxe per al Terrassa FC en aquest mercat d'hivern. El conjunt que prepara Oriol Alsina ha incorporat el migcampista de Granollers Sergio Cortés Zamorano, que arriba proceden del Centre d'Esports Sabadell, on ha marcat 15 gols en les dues darreres temporades. Es tracta d'un futbolista polivalent, que ja va estar l'any passat en l'òrbita terrassista.

Cortés acumula gairebé 300 partits entre Segona "B" i Primera Federació i s'ha proclamat campió de la Copa Federació en dues oportunitats.

El fubolista es va formar a les categories inferiors del CF Badalona i va arribar a pertànyer una temporada a la pedrera del Real Madrid. Posseeix una dilatada trajectòria, en aquips com l'Ucam Murcia, el CD San Fernando, el CD Ebro, la UE Cornellà, el CF Burgos, el Mallorca "B", la UE Costa Brava i el Badalona Futur. En aqusts dos darrers equips va coincidir amb l'atual entrenador del Terrassa FC, Oriol Alsina.

Es tracta d'un reforç important de cara a les aspiracions dels terrassistes de disputar el "play-off" d'ascens a la Primera Federació.

