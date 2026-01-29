“Només pensem en el Barça Atlètic”

La polèmica arbitral del partit de la passada jornada en el camp del Sant Andreu va promoure una queixa pública del Terrassa FC, que es va sentir perjudicat en unes accions puntuals. El defensa del conjunt terrassista Adrián Beamonte, demana girar full i centrar-se en el partit de diumenge a l’Estadi Olímpic contra un dels favorits a l’ascens, el Barcelona Atlètic.
“Nosaltres, lògicament, ho hem comentat, i al final, sabem que va ser un error i no passa res, tots cometem errors i nosaltres no ens podem centrar en l’error que comet l’àrbitre, sinó ajudar al següent àrbitre que vingui”, va manifestar el defensor saragossà de l’equip egarenc. “Hem de centrar-nos a fer autocrítica dels errors i els encerts que vam tenir i ara ja no pensem en això i només pensem en el partit del Barça”, va agregar.
El de diumenge és un partit atractiu per la qualitat del rival i també important per a les aspiracions del conjunt d’Oriol Alsina a la lliga. “Hem de sumar punts per a guanyar el “goal average” amb el rival, no podem anar a empatar els partits, hem d’anar a guanyar-los i aquests són partits que als jugadors els agrada jugar perquè ens juguem coses”.
Beamonte, respecte al Barça Atlètic, va recordar que té “jugadors de molta qualitat i, lògicament, voldran tenir la pilota, però nosaltres ens hem de centrar en el que hem treballat, intentar tenir la pilota, perquè al final si nosaltres estem amb pilota ells se sentiran més incòmodes i a partir d’aquí intentar fer gol, que és el que hem de fer per guanyar”.
El central aragonès, amb tres gols a la lliga, és un dels màxims realitzadors de l’equip. Tot i aquesta dada, comenta que “tenim molt ben treballades totes les jugades de pilota aturada i al final, en temes de jugades assajades, és més també mèrit dels meus companys que meu de fer gol”.
A l’equip titular
A poc a poc, Beamonte s’ha fet amb un lloc a l’equip titular després de començar més a la suplència. Sobre aquesta qüestió, va assenyalar que “jo estic per a ajudar a l’equip. L’entrenador si considera que ara haig de jugar i m’està donant aquesta confiança, l’única cosa que haig de pensar és a retornar-li aquesta confiança i continuar treballant per seguir així”. De la renovació del tècnic per dues temporades més, va dir que “ens alegra a tots perquè estem molt contents amb ell”.