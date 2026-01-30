Sant Llorenç reclama la instal·lació de càmeres de vigilància al barri

El ple municipal ha comptat aquest divendres amb la intervenció crítica de l’Associació de Veïns de Sant Llorenç, que ha aprofitat el torn de paraula ciutadà per denunciar la degradació del barri en matèria de seguretat i manteniment. L’associació de veïns reclama la instal·lació de càmeres de vigilància, una mesura que el govern municipal va assegurar que té prevista, així com més manteniment, actuacions a l’arbrat i el reforç de l’enllumenat.
El portaveu de l’entitat, Juan Francisco García, ha admès que enduria el to del discurs per la gestió municipal dels temps, ja que se’ls va convocar a una reunió “només 48 hores abans” de la sessió plenària. L’entitat ja va assistir al ple el juny, quan es va assolir un consens polític per combatre l’incivisme que ara consideren paper mullat. “Si no es posen les piles, ens tindran aquí una vegada i una altra”, ha advertit García.
El portaveu veïnal ha descrit un escenari on la convivència es veu alterada per “conductes delictives”, incivisme i “actituds violentes a la via pública”. “No hem vingut a aplaudir ningú”, ha etzibat, tot recordant l’esforç dels veïns per assistir al ple: “Som des d’autònoms fins a mestresses de casa amb familiars malalts”. També ha lamentat la deixadesa de l’arbrat i la presència de vehicles abandonats “per tots costats”.
El tinent d’alcalde de Territori, Xavier Cardona, ha respost amb estadístiques, explicant que els fets delictius “s’han reduït un 25%” i recordant que s’han fet 22 visites i reunions, l’última dimecres passat amb la presència d’un intendent de la Policia Municipal. Sobre la videovigilància, ha al·legat que l’Ajuntament té la feina feta a l’espera del permís autonòmic: “Tenim les càmeres i hem fet tot el plec tècnic, però depenem de la Comissió de Videovigilància de la Generalitat”.
En contra de privatitzar la ludoteca
El ple també ha servit d’altaveu per a l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord, que ha denunciat la decisió de la Generalitat de privatitzar la gestió de la ludoteca del barri, un equipament que consideren “essencial”. José Cabello, representant de l’entitat, ha alertat que el 95% dels usuaris provenen de famílies amb rendes baixes o vulnerables i que externalitzar el servei “pot introduir criteris econòmics que posin en risc la qualitat, la continuïtat i sobretot l’accessibilitat”. Cabello ha carregat contra la manca de transparència, denunciant que “no hi ha hagut informació prèvia ni cap espai de participació”. La regidora d’Infància, Patrícia Reche, s'ha desmarcat de la decisió assegurant que el canvi de model “no respon al que defensa aquest Ajuntament” i ha matisat que la Generalitat ha garantit la gratuïtat del servei.
L’Egara Power Lifting, en litigi per l’ús d'un equipament municipal a La Cogullada, també ha intervingut al ple.
La sessió ha aprovat per unanimitat segregar la Font de l’Espardenyera, que passarà a Matadepera. Així mateix, s'ha donat llum verda per ampliar el conveni de l’institut escola Sala Badrinas i l’Any Soriguera per al 2027.
Desallotjats de Badalona a l’Hostal Roc Blanc
El regidor de Serveis Socials, Noel Duque, ha aclarit durant la sessió que l’Hostal Roc Blanc acull 13 persones procedents de l’antic institut B9 de Badalona. La Generalitat gestiona l’actuació amb el suport de la Creu Roja i està previst que l’estada s’allargui fins al 28 de febrer.
Repensar els Tres Tombs fora de l’asfalt
Preguntat per PSC i PP pel futur dels Tres Tombs, que aquest any no se celebraran per decisió dels organitzadors, el tinent d’alcalde Joan Salvador ha defensat la necessitat de “seure i mirar-se la festa des d’un altre prisma”. Ha suggerit com una opció per recuperar-los més endavant portar la festa a l’entorn de les hípiques per evitar que els cavalls trepitgin l’asfalt i adaptar la tradició al benestar animal.
Debat tens sobre la situació a l’Iran
Els acords de portaveus han inclòs un bloc de solidaritat internacional amb les dones a l’Iran, el poble sahrauí i Veneçuela. La tensió ha esclatat a les mocions quan Vox ha presentat una proposta pròpia sobre l’Iran, que només ha rebut el suport del PP. La resta de grups l'han tombat titllant d’”hipocresia” la seva defensa de la democràcia.
Aval al finançament i millores en semàfors i cablejat
El ple ha avalat per unanimitat les mocions per eliminar els pals de llum (PSC) i coordinar els semàfors (PP). També ha prosperat, després d’un intens debat, la proposta d’ERC i el PSC pel finançament singular i el món local.