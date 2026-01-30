Nou vial i més espai verd al barri del Roc Blanc

El barri del Roc Blanc de Terrassa ha completat una de les seves transformacions urbanístiques més esperades. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha visitat aquest divendres el sector per a inaugurar la nova urbanització de la zona oest del barri, una actuació que millora la connectivitat viària i dota l’entorn d’un nou pulmó verd.
La intervenció ha permès obrir un nou vial que enllaça directament el carrer de Nàpols amb el carrer de Palet i Barba. Aquesta connexió era una reivindicació històrica per a millorar la mobilitat interna de la zona i facilitar el trànsit en aquest sector limítrof amb el terme municipal de Viladecavalls.
L’alcalde Ballart ha pogut comprovar el resultat final de les obres, acompanyat del tinent d’alcalde, Xavier Cardona, i altres regidors del govern municipal, representants de la Junta de Compensació i membres del teixit veïnal i comercial.
Més enllà de l’asfalt, la gran novetat és la configuració d’un ampli espai verd que fa de transició amable amb el municipi veí de Viladecavalls. Segons fonts municipals, aquesta actuació incrementa la qualitat de vida del veïnat, ja que aporta una millora estètica substancial i fomenta la biodiversitat urbana.
Un espai de passeig i estada
La zona s’ha naturalitzat amb la plantació de nous arbres, arbustos i vegetació variada, transformant el que abans només eren solars en un espai de passeig i estada per a la ciutadania. El projecte és fruit de la col·laboració entre el sector públic i el privat. Les obres es van iniciar l’estiu del 2022 amb l’objectiu d’urbanitzar els terrenys i donar continuïtat a la trama urbana del barri, tot connectant carrers que fins ara quedaven interromputs.