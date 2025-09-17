El CN Terrassa fitxa el campió d'Europa júnior Luca Hoek

Nova incorporació per a l'equip absolut de natació del CN Terrassa. Es tracta de la jove promesa de la natació espanyola Luca Hoek, de 17 anys. Fill de pare neerlandès i mare francesa, va néixer a Sant Pere de Ribes (Garraf) el dia 11 de març del 2008.
Luca Hoek es va formar al CN Sitges i està integrat en el programa d'Alt Rendiment del CAR de Sant Cugat.
Al darrer any ha aconseguit resultats de primer nivell. És el vigent campió d'Europa júnior dels 100 metres lliure, títol aconseguit a la localitat eslovaca de Samorín, on va establir un nou rècord d'Espanya absolut amb un temps de 48"25. Va batre també la històrica plusmarca estatal dels 50 metres lliure, que estava vigent des del 2009, amb un registre de 21"99.
En el mateix Europeu júnior va sumar un total de quatre medalles, dues d'or i dues de bronze, que el situen entre les figures més prometedores de la velocitat internacional.
També la temporada passada va prendre part en el Mundial de Singapur, on va ser semifinalista. Va rebaixar de nou el rècord espanyol dels 100 lliure fins als 48"04 en semifinals.