El ciclista d'Ullastrell Abel Balderstone acaba la Vuelta tretzè

El corredor ullastrellenc de l'equip Caja Rural Abel Balderstone Roumens, format al Club Ciclista Ca n'Anglada, ha fet història en aquesta accidentada vuitantena edició de La Vuelta Ciclista a Espanya. Balderstone va arribar a Madrid en la tretzena posició, a 28 minuts i 7 segons del guanyador de la cursa, el danès Jonas Vingegaard.
Com la resta dels seus companys, l'escalador ullastrellenc, de 25 anys, no va poder disputar els 57 quilòmetres finals de la vint-i-unena etapa a causa de la manifestació propalestina contra la presència a la prova de l'equip Israel-Premier Tech. No hi va haver sprint pel centre de Madrid ni tampoc cerimònia de premiació.
Els 21 dies de cursa de Balderstone han estat, de tota manera, sensacionals. Present en algunes de les escapades, ben aviat es va adonar que el seu objectiu havia de ser acabar entre els millors a la classificació general. I així ho va fer. No només això, sinó que s'ha convertit en el millors espanyol dels 184 ciclistes (31 han anat abandonant) que van iniciar La Vuelta el 23 d'agost a Torí. Ha acumulat un temps de 74 hores, 48 minuts i 35 segons, a 2'23" del seu company d'equip, Jaume Guardeño, que va ser catorzè. Balderstone ha renovat amb el Caja Rural per les dues properes temporades.
Balderstone, vigent campió d'Espanya de contrarellotge, tindrà poc temps per descansar. La setmana vinent, concretament el diumenge 28 de setembre, disputarà a Ruanda la prova de fons en carretera del Mundial de ciclisme. L'han convocat com a substitut del lesionat Mikel Landa.
Format al CC Ca n'Anglada
Abel Balderstone es va iniciar en el ciclisme fent sortides cicloturistes amb el grup del seu pare. Va fitxar pel Club Ciclista Ca n'Anglada en categoria cadet i s'hi va quedar a juvenils, després de la fusió entre aquest club i la PC Nickys, formant el Terrassa Ciclisme Club. Va passar desprésa al Valverde Team i posteriorment va arribar al filial del Caja Rural. L'any 2023 va disputar la seva primera Vuelta. La que va acabar diumenge a Madrid és la segona en els tres anys que porta de professional.
Un altre ciclista vinculat amb Terrassa, el madrileny de l'equip Lidl-Trek Carlos Verona ha acabat La Vuelta en la seixantena posició amb un temps de 76.53'25". Verona, que passa llargues estades a la nostra ciutat, està casat amb una terrassenca. El seu cunyat és l'exciclista egarenc Airán Fernández.