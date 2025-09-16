Sant Pere i JE Terrassa, campions del tercer Torneig Poble de Sant Pere de bàsquet

Un any més, el torneig de bàsquet que organitza el Bàsquet Sant Pere es va convertir en l’acte de presentació dels principals equips locals de bàsquet, que començaran les seves respectives lligues el cap de setmana del 27 i 28 de setembre. La tercera edició del Torneig Poble de Sant Pere va permetre als aficionats, que van omplir el pavelló del Casal, veure en acció els seus respectius equips.
Tot i que el resultat és el de menys en aquestes alçades de la pretemporada, els amfitrions del Bàsquet Sant Pere es van adjudicar el trofeu masculí en imposar-se per 63 a 52 al CN Terrassa, mentre que en la categoria femenina, la victòria va correspondre a la Joventut Esportiva Terrassa, que va batre per 49 a 43 a un CN Terrassa amb qui compartirà categoria enguany a la Copa Catalunya femenina.
La competició masculina va aplegar un total de cinc equips locals. A quart de final, el CN Terrassa es va imposar per 71 a 62 al conjunt de l’Escola Rosella. Ja a la ronda de semifinals, el Natació es va imposar de l’Sferic per deu punts de diferència (58-48) en un partit que els de Jordi Sociats van saber dominar en tot moment davant d’un rival que de la seva mateixa categoria. A l’altra semifinal, els amfitrions del Bàsquet Sant Pere tampoc no van tenir problemes per desfer-se del CB Matadepera. El matx va transcórrer amb relativa igualtat fins a l’inici del tercer quart, quans els locals van trencar el partit i van anar adquirint avantatge en el marcador fins a arribar al 63 a 52 definitiu.
Les finals
Diumenge, en un pavelló completament ple, Sant Pere i CN Terrassa es van enfrontar en una final que els amfitrions van saber tenir controlada en tot moment. Van arribar a tenir 19 punts d’avantatge, per bé que el Natació va maquillar lleugerament el marcador en el tram final. A l’inici del quart període, els visitants havien aconseguit reduir el seu desavantatge a menys de deu punts, però el Bàsquet Sant Pere no va veure perillar en cap moment la victòria i es va acabar imposant per 63 punts a 52, rellevant en el palmarès del torneig al campió de la passada edició, el CN Terrassa.
A la categoria femenina del torneig, els dos equips de Copa Catalunya van imposar la seva teòrica superioritat a Sant Pere i Matadepera, que militen a Primera i Segona Territorial respectivament. La JET va guanyar per 66 a 13 al Matadepera en un duel que es va haver d’escurçar a causa de la pluja, mentre que el CN Terrassa, vigent campió, va superar les amfitriones per un clar 75 a 36.
La final entre JET i Natació va ser, com s’esperava, molt igualada, amb molt bones defenses. La JET va anar sempre per davant. Les visitants van reaccionar al tram final, però van acabar perdent per 49 a 43.