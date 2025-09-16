De cada deu persones al centre, cinc fan una compra

De 10 persones que entren caminant al centre urbà de Terrassa, gairebé 5 hi fan una compra. Es tracta també d’una de les dades de l’informe d’aquest any de l’observatori. La mitjana ha sortit de relacionar més de 53.529 d’operacions diàries estimades amb els fluxos de vianants registrats pels comptadors. És una xifra inferior a la mitjana de ciutats de l’observatori que situa la compra en prop de 7 de cada 10 persones.
Si bé cal tenir en compte que, a Terrassa, l’índex d’intensitat mitjana diària inclou les moltes persones que es desplacen fins a la rambla d’Ègara per agafar busos o ferrocarrils, Anna Roque reconeix que “Tenim aquesta contradicció de dir: ostres, hi ha molta gent al carrer, però els comerços, en principi, podrien vendre més. És part de la feina pendent: analitzar el perquè d’aquestes dades”.
La gerent de Terrassa Centre també puntualitza que les dades de vendes s’extreuen d’una mostra exponenciada a partir dels tiquets de 37 botigues. “Es tracta de disposar d’indicadors, encara que aquestes dades són més relatives que no pas el cens de comerços oberts”, afegeix.
Per trams d’afluència diària, els punts de comptatge que registren més vianants diaris són: Portal de Sant Roc (16.123), rambla d’Ègara (14.772), carrer Major (11.528), carrer de la Font Vella (10.188), Gavatxons (9.201), raval de Montserrat (7.962), carrer de Sant Pere, 43 (7.679), carrer Cremat (7.460), carrer de Sant Pere (6.063), carrer de la Unió (5.278), Rasa (4.838), carrer de la Rutlla (4.593) o Portal Nou (3.665).
Dades com ara per quins carrers passa més gent, on es fa més activitat, a quina hora del dia –o de la nit, en el cas de llocs on hi ha bars de copes com la Rasa–, han d’ajudar el petit comerç del centre a fixar les estratègies de futur, des de demanar més accions a l’Ajuntament a fer campanyes pròpies. “També ens pot ajudar a fer d’autocrítica. Tots els associats tenen l’informe, i com a associació traçarem les línies de treball segons aquestes dades. Cadascú també pot extreure’n les seves pròpies conclusions a títol individual”, resumeix Roque