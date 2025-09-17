El CN Terrassa s’enfrontarà al CN Mataró a les semifinals de la Copa Catalunya femenina

L’equip femení del Club Natació Terrassa es va imposar per 18 gols a 11 al CN Sant Feliu a la piscina de l’Àrea Olímpica en el partit de tornada dels quarts de final de la Copa Catalunya. El conjunt que prepara Xavi Pérez duia un avantatge de vuit gols (11-19) del partit d’anada disputat a Sant Feliu de Llobregat i va certificar la seva classificació per a la “final-four” de la competició, que se celebrarà aquest cap de setmana a la piscina del Centre Natació Mataró.
Les egarenques disputaran aquest dissabte a les 15 hores la segona semifinal de la Copa Catalunya davant les amfitriones del CN Mataró. que es van desfer del CE Mediterrani també amb molta solvència en aquesta ronda de quarts de final.
A pel primer títol
Abans, a les 13 hores, es disputarà la primera semifinal, que enfrontarà dos dels principals favorits al títol, l’Astralpool CN Sabadell i el CN Sant Andreu. La final es disputarà el diumenge a partir de les 12.30 hores, també a la capital del Maresme.
El partit de tornada de quarts entre terrassenques i santfeliuenques va tenir dos primers quarts equilibrats. El Natació es va adjudicar el primer per 5 a 4. Al segon, les visitants van continuar dins del partit i es va arribar al descans amb un marcador de 7 a 6.
Les de Pérez van començar a marcar diferències a la segona meitat i van sentenciar el partit amb sengles parcials de 6 a 3 i 5 a 2. Panni Szegedi va ser la màxima anotadora amb quatre dianes.