Creixen un 6,6% les denúncies per violència masclista a la comarca

Durant el primer trimestre de 2025, els quatre partits judicials del Vallès Occidental van registrar 704 denúncies, un 6,6% més que al trimestre anterior. D’acord amb les dades del Consell General del Poder Judicial, recollides per l’Observatori, el 85% de les denúncies registrades provenen d’un atestat policial amb denúncia de la mateixa víctima i prop d’un 12% deriven d’un informe de lesions. D’aquesta manera, la ràtio de denúncies de la comarca se situa en el 14,4 per 10.000 dones, valor inferior a la mitjana catalana (14,8) i estatal (19,3).
Pel que fa als delictes vinculats amb la violència de gènere, el 78,8% són per lesions i maltractaments, mentre que el trencament de penes i mesures representen el 10,7% i els delictes contra la llibertat, integritat moral, la intimitat i l’honor el 9,7%.
Aquest trimestre, els òrgans judicials de la comarca van tramitar 98 ordres i mesures de protecció, el 57,1% de les quals van ser denegades. La proporció de denegacions acostuma a ser més elevada a la comarca que al conjunt de Catalunya i d’Espanya.
De cada 100 dones víctimes de violència masclista, 9,5 van decidir no declarar contra el seu agressor en el procediment judicial. Aquesta proporció és lleugerament inferior a la mitjana catalana (11%) i estatal (10,3%) registrada al primer trimestre. Per últim, el sobreseïment provisional ha estat la forma de terminació de procediments judicials més freqüent (52,9%).