Xavier Gonzalo, nou entrenador dels Terrassa Reds

Els Terrassa Reds han anunciat el nom del seu nou entrenador, que substituirà el mític Jordi Ventura al capdavant del primer equip. Es tracta de Xavier Gonzalo, un tècnic que va arribar al club la temporada passada com a coordinador ofensiu. Ventura va anunciar fa uns mesos l’adeu al club després de moltíssims anys com a tècnic de l’entitat terrassenca.
El nou "head coach" dels egarencs, Xavier Gonzalo es va convertir fa dos anys en el primer entrenador internacional que va ser convidat al programa d’”off-season” dels Chicago Bears de l’NFL. Té també experiència com a “playcaller” a la Lliga Europea de Futbol Americà (ELF) i també a la sèrie “A” de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Ha exercit d’entrenador a les principals lligues de nivell europeu.
L’acompanyaran en el nou projecte dels Reds el coordinador defensiu Alexander Durazo i el “defensive back” Jordi Grugnani.
D’altra banda, els Terrassa Reds ja coneixen el seu calendari per a la nova temporada de la sèrie “A” de la lliga, que arrencarà el 17 de gener. Els egarencs descansaran en aquesta primera jornada. S’estrenaran a la segona visitant els Mallorca Voltors. L’1 de febrer debutaran a casa contra els Badalona Dracs, finalistes de la passada edició de la competició. Tancaran la priemra volta visitant els Valencia Firebats i rebent a casa els L’Hospitalet Pioners.
La segona volta arrencarà el 15 de març amb un Reds-Mallorca Voltors a Terrassa. El dia 21, els Reds visitaran els Badalona Dracs, el 27 rebran els Valencia Firebats i l’11 d’abril tancaran la lliga regular a l’Hospitalet.
Jugaran al camp del Bon Aire
A partir d’aquesta temporada, els Terrassa Reds es traslladen al camp de futbol del Bon Aire després de deu anys jugant com a locals a Can Boada. L’alta ocupació de les instal·lacions del barri de Can Boada i el creixement de jugadors i de seccions del club terrassenc han estat els motius del canvi.
Una part dels equips ja jugava la temporada passada a Can Boada. Pel que fa als partits del primer equip, els Reds estan pendents que la federació aprovi el camp del Bon Aire. En cas contrari, se seguiria a Can Boada.