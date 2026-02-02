El CN Terrassa guanya 11-16 a Tenerife i continua quart

Bon inici de segona volta del CN Terrassa. L'equip que prepara Sergi Mora va tornar amb els tres punts de la piscina del Tenerife Echeyde després d'imposar-se per 11 gols a 16. Continua ocupant la quarta posició amb 24 punts, a tres de distància del cinquuè classificat, un CN Mataró que visitarà aquest dimecres el CN Rubí. Per davant té el Barcelona i el Sabadell amb 33 punts i el Barceloneta amb 30 i un partit pendent, que jugarà precisament aquest dimarts al migdia a Tenerife.
Després de gairebé dos mesos sense competir, el CN Terrassa va oferir una bona posada en escena a les Canàries. Es va adjudicar el primer parcial per 2 a 4. Lars Ten Broek va inaugurar el marcador als primers segons, però Luis Araya i Tom de Weerd van capgirar-lo. Una diana més del neerlandès i dues consecutives de Nacho Bargalló van deixar l'electrònic en 2 a 4.
Van respondre els amfitrions amb un 4-3 al segon quart i es va arribar al descans amb un equilibrat 6 a 7. Un parcial de 3 a 0 amb dos gols de Javi Gorria i un més de De Weerd van permetre al Tenerife Echeyde donar-li la volta al marcador (5-4). Arribaria tot seguit la reacció dels terrassencs. Cuacos, Bargalló de penal i Òscar Blasco van tornar el parcial de 0-3 i van situar el Natació en un tranquil·litzador 5 a 7, però Gorria va retallar distàncies a tocar del descans, abans que Ten Broek perdonés un penal.
La sentència
El cop de gràcia dels egarencs va arribar al tercer acte amb un magnífic parcial d'1 a 5. Cuacos, Bargalló i Ten Broek van signar un altre parcial de 0-3 en menys d'un minut, el capità Ricard Alarcón va fer el 5 a 11. Gorria va fer el setè gol local i Joe Bruce va establir el 7 a 12 amb el que es va arribar al final del tercer acte.
Res no va canviar al tercer període. Amb tot decidit, Mora va poder fer rotacions i es va arribar al final amb un clar 11 a 16. El Natació rebrà aquest dissabte a les 18 hores el Mediterrani.