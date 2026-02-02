Les neerlandeses barren el pas a Espanya a la lluita per les medalles

Igual que li va passar a la selecció espanyola masculina, la femenina s'ha quedat sense opcions de lluitar per les medalles a l'Europeu que se celebra a la ciutat portuguesa de Funchal. El combinat que dirigeix el terrassenc Jordi Valls va tancar la fase de quarts de final amb una solvent golejada per 23 a 7 contra Israel dissabte i una victòria per penals davant dels Països Baixos que es va revelar insuficient per les seves aspiracions de disputar les semifinals d'aquest dimarts.
Espanya ha acabat en tercera posició al grup "F" amb 5 punts, per 7 dels Països Baixos i 6 d'Hongria. Si hagués guanyat a les neerlandeses diumenge al vespre en els 32 minuts reglamentaris s'hauria produït un triple empat a 6 punts que hauria classificat les espanyoles, però van ser Hongria i els Països Baixos qui van accedir a les semifinals.
Aquest dimarts es disputaran les semifinals de la competició. A les 18.15 s'enfrontaran Grècia i Hongria i a les 20.15 els Països Baixos i Itàlia. La gran final serà dijous a les 20.15 hores.
A per la cinquena posició
Al combinat espanyol li queden només dos partits per tancar l'Europeu. Dimarts a les 16 hores s'enfrontarà a França en el primer partit del duel per determinar els classificats entre la cinquena i la vuitena places. A les 14 hores jugaran Croàcia i Israel. Els dos guanyadors s'enfrontaran dimecres a les 20.15 per la cinquena plaça, mentre que els dos perdedors jugaran a les 18.15 per la setena posició.
En el duel de dissabte contra Israel (23-7), la terrassenca del Barceloneta Paula Leitón va anotar dos gols, per un de la jugadora del CN Terrassa Paula Prats. Les de Valls van resoldre per la via ràpida, amb tres marcadors de 6-2 en els tres primers parcials. En l'últim, es van imposar per 5 a 1.
Pel que fa al decisiu matx de diumenge (13-16 per als Països Baixos), Espanya es va imposar per 2 a 1 en un equilibrat primer acte, el segon va acabar amb empat a tres i el tercer se'l van endur les neerlandeses per 3 a 5. Les distàncies es mantenien a un sol gol de distància per a les neerlandeses. Espanya va signar un parcial de 5 a 4 a l'últim quart i va deixar el matx empatat a 13. Guanyant, Espanya es classificava per a semifinals gràcies als tres punts, però en arribar als penals, tot i guanyar la tanda per 3 a 0, va quedar fora en sumar només dos punts, per un dels Països Baixos.