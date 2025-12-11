Premi María de Villota per a la waterpolista Paula Leitón

La waterpolista terrassenca Paula Leitón, actualment al Barceloneta, ha estat guardonada amb un dels premis María de Villota, que arriben enguany a la seva dotzena edició. La resta de guardonats són Àlex Palou, Vicente del Bosque, Edurne Pasaban i José María Olazábal. Els guardons s’entregaran durant la gala que tindrà lloc el dilluns 19 de gener a la seu del Comitè Olímpic Espanyol.\r\n\r\nSegons el jurat, Paula Leitón ha estat guardonada “per desenvolupar una carrera esportiva excepcional” des que amb 16 anys es convertís en l’olímpica més jove de la delegació espanyola en els Jocs Olímpics de Río 2016. S’ha penjat la medalla de plata a Tokyo 2020 i la d’or a París 2024, així com dues medalles als Mundials i una en Europeus.\r\n