El CN Terrassa perd per 20 a 8 a la piscina del Barceloneta

En partit avançat de l'onzena jornada de la lliga de Divisió d'Honor masculina de waterpolo, el CN Terrassa va perdre per 20 gols a 8 a la piscina de Sant Sebastià davant del líder, un CN Atlètic Barceloneta que es va mostrar superior en totes les facetes del joc.
Els mariners van deixar el duel pràcticament sentenciat gràcies a un parcial de 7 gols a 1 al primer període. El neerlandès Lars Ten Broek va anotar al minut 3 de penal l'única diana per al conjunt que prepara Sergi Mora.
Al segon període, el Natació va signar un marcador de 3 a 3 gràcies als gols de Gerard Cuacos, Ten Broek i Oriol Sánchez. Es va arribar al descans amb un marcador de 10 a 4 per als de Fran Fernández.
La superioritat dels barcelonins va tornar a ser manifesta als dos darrers períodes. El Barceloneta es va imposar per 6 a 2 al tercer acte. Un CN Terrassa derrotat només va poder anotar dues dianes, obra de Ten Broek, que acabaria sent el màxim anotador dels egarencs amb quatre gols, i Nacho Bargalló.
Amb un contundent 16 a 6 a l'electrònic, els vuit minuts finals van ser un pur tràmit. Ten Broek i Marc Salvador van marcar els dos únics gols dels visitants, que van cedir per 4 a 2 el darrer parcial, deixant un desavantatge de 12 gols a l'electrònic (20-8).
A tres punts de les posicions de "play-off"
El CN Terrassa acumula sis victòries i quatre derrotes en els deu partits de la primera volta que ha disputat fins ara. Barceloneta, Sabadell i Barcelona lideren la classificació empatats a 27 punts. El CN Mataró és quart amb 21 i el CN Terrassa cinquè amb només 18.
El Natació tancarà la primera volta de la lliga rebent aquest dissabte a les 18 hores un CN Mataró que té tres punts per sobre. Si els egarencs guanyen dissabte, tancaran la primera volta en quarta posició, empatats amb els maresmencs.
La segona volta es reprendrà el 31 de gener del 2026 amb un Tenerife Echeyde-CN Terrassa.
L'equip femení reprèn la Champions
Per la seva banda, l’equip femení del CN Terrassa tancarà l’any 2025 visitant dissabte a les 13 hores la piscina del CN Mataró. Es tracta de la quarta jornada de la fase de grups de la Champions League femenina, que no es reprendrà fins al dia 21 de febrer del 2025. El conjunt que prepara Xavi Pérez ha perdut els tres partits que ha disputat fins ara. Després de visitar les mataronines, rebrà l’Astralpool CN Sabadell i l’Orizzonte Catania.