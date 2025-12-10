Triomf per 0 a 2 del Terrassa FC en el camp de la FE Grama. Els d’Oriol Alsina, que van dominar l’encontre durant la major part dels minuts, amb aquest resultat, van passar a la següent ronda de la Copa Catalunya.
El Terrassa FC, a la primera meitat, ha dut el pes del joc, si bé li ha costat arribar amb claredat a l’àrea local en els primers minuts. Gil Muntadas ho ha provat primer, amb un xut de lluny que ha sortit fora. Més tard, Mármol ha rematat un córner, també fora. En el minut 19, els d’Alsina han disposat de la seva millor oportunitat, en una acció de Van den Heerik que, sol davant del porter Meca, no l'ha pogut superar.
El davanter neerlandès, però, s'ha refet en el minut 28, amb el 0 a 1 a favor del conjunt egarenc, que s'ha aprofitat d’una pèrdua de la FE Grama per fabricar un contraatac. Casti, finalment, ha servit en safata a Van den Heerik, que ha aconseguit marcar amb una rematada molt precisa. Tot i avançar-se en el marcador, el Terrassa FC ha continuat buscant la porteria contrària i Dirks no ha arribat a rematar una bona opció, tres minuts més tard del gol. En els últims minuts del primer temps, els colomencs ho han intentat, però sense crear cap acció perillosa.
A la segona meitat, el conjunt terrassista ha sortit sense confiances i ha dominat des de l’inici, però sense ocasions ni arribades clares. La FE Grama també provava de trobar el camí per a l’empat i la millor opció dels locals ha sigut un xut de Varona que ha sortit per sobre del travesser de la porteria defensada per Iván Biarge. En el minut 62 i després que el porter local aturés un llançament de falta, Fassani ha tocat la pilota amb la mà i l’àrbitre ha xiulat penal. Joel, que havia entrat després del descans, no ha perdonat i ha establert el 0 a 2 per als d’Alsina.
La FE Grama ha reaccionat i Padillo ha gaudit d’una bona opció, amb un xut després d’un llançament de córner que ha sortit fora. El Terrassa FC ha contestat amb un intent de Joaco que no ha acabat amb èxit.
Pel Terrassa FC han jugat: Iván Biarge, Raúl Lordán, Reche, Dirks (Álvaro Martín, m. 46), Mario Domingo (Adrián Beamonte, m. 63), Cristhian Mármol, Josemi (Jaime Barrero, m. 46), Joaco, Gil Muntadas (Joel, m. 46), Casti i Van den Heerik (Guti, m. 63).