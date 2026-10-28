El CN Terrassa obre el camí europeu a Grècia

El primer equip masculí de waterpolo del Club Natació Terrassa inicia aquest dijous la seva participació en la fase de grups de l’Euro Cup. Els egarencs visitaran la piscina de l’Apollon Smyrnis grec a les 20 hores en un primer compromís de màxima exigència que posarà a prova el conjunt dirigit per Sergi Mora.
El duel obrirà el camí del quadre egarenc al grup C, que comparteix amb el mateix Apollon Smyrnis, el CN Barcelona i l’A-Polo Sport Management georgià. Els dos primers classificats accediran als vuitens de final, fet que converteix cada partit en un pas important en la lluita per continuar avançant en la competició continental.
L’Apollon Smyrnis arriba a aquesta fase després de completar amb ple de victòries la ronda classificatòria de l’Euro Cup. El CN Terrassa, per la seva banda, va aconseguir el bitllet per a la fase de grups després d’acabar segon a Podgorica, amb dues victòries davant el Primorje Rijeka (15-11) i el Buducnost Podgorica (19-10), i una sola derrota contra el BVSC Manna ABC (8-15).
Sergi Mora és conscient de la dificultat del repte, especialment pel potencial ofensiu dels locals i la capacitat de generar situacions de superioritat numèrica: ”Haurem d’estar molt bé en la defensa de la inferioritat i, sens dubte, molt encertats en la superioritat. És un equip amb un gran boia, Konstantinos Mourikis, que treu moltes expulsions en atac”. El tècnic també destaca que l’equip disposa de recursos ofensius per fer mal al rival: “En atac tenim un equilibri suficient per treure superioritats. Ens definirem molt aquí. També crec que, si estem ràpids, els podem fer molt mal”.
Per la seva banda, el capità Ricard Alarcón subratlla que “l’Apollon és un rival molt dur, sobretot quan juga a casa”. Tot i això, explica que “si sabem gestionar els seus atacs i seguim la línia que ens marquem, crec que tenim opcions de guanyar”.
Un rival amb comptes pendents
El partit tindrà, a més, un component especial per als terrassencs. L’Apollon Smyrnis va ser el rival del CN Terrassa a la final de la LEN Challenger Cup de la temporada 2022-23, l’única final europea disputada fins ara pel club egarenc. Els grecs es van endur el títol després de guanyar el partit d’anada a Atenes per 12 a 11 i imposar-se també a la tornada per 14 a 18.