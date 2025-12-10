Els "shoot-outs" condemnen a la selecció masculina en la final del Mundial sub-21

La selecció espanyola sub-21 masculina de hockey es penjarà la medalla de plata després de perdre la final del Mundial de la categoria davant d'Alemanya, celebrada al Mayor Radhakrishnan Hockey Stadium de Chennai (Índia). El combinat que dirigeix el tècnic terrassenc Oriol Torras i en el qual han participat nou jugadors locals, ha empatat a un en el temps reglamentari, però a la tanda de "shoot-outs" ha tingut menys encertada que els germànics, que han acabat amb un 3 a 2 per guanyar l'or.
El primer quart ha acabat sense gols. La iniciativa atacant l'ha dut la selecció espanyola, que ha disposat fins a cinc situacions de penal-córner que no ha sabut aprofitar. En els inicis del segon quart, els alemanys també han provocat un parell de penals-córner en un espai curt de temps, però tampoc han tingut l'encert necessari. A cinc minuts per arribar al descans, el combinat germànic ha aconseguit avançar-se en el marcador, gràcies a una acció que ha concretat Justus Warweg.
El descans ha sentat força bé als de Torras, ja que, només començar el tercer quart, han aconseguit igualar el marcador, amb una diana de Nicolás Mustaros, jugador del Júnior FC. En el darrer període, tot i els intents dels dos equips per decantar la balança a favor seu, el marcador s'ha mantingut amb l'empat a un gol i, per tant, tot s'ha hagut de decidir en el llançament de "shoot-outs". Alemanya ha tingut més punteria i ha acabat imposant-se per 3 a 2.