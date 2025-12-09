Espanya bat per 1 a 0 el Japó i jugarà pel novè lloc

La jugadora del Club Egara Natàlia Vilanova ha estat l’autora de l’únic gol del partit disputat aquest dimarts a Santiago de Xile entre les seleccions femenines sub-21 d’Espanya i el Japó. El combinat que prepara Alejandro Iglesias ha guanyat quatre dels cinc partits que ha disputat a la capital xilena, però només pot aspirar a finalitzar en la novena posició. El darrer partit de les espanyoles en aquest Mundial es disputarà la matinada de dijous a divendres, concretament a les 00.15 hora catalana, les 20.15 del dijous a la capital xilena. El rival serà l'Índia.
El duel entre espanyoles i japoneses ha estat molt equilibrat. Només s’havien disputat vuit minuts del primer quart quan la portera espanyola Carlota Álvarez ha aturat un penal a les índies. En la següent acció arribaria l’únic gol del matx. Una acció per la dreta d’Anna Gardsjord ha acabat amb una bona passada al segon pal que Natàlia Vilanova ha convertit en l’1 a 0 batent la portera japonesa Miziku Morita. El gol acabaria donant a les espanyoles la possibilitat per lluitar per la novena o la desena posició en aquest Campionat del Món sub-21 femení.
A augmentar l’avantatge
Al segon període, les d’Alejandro Iglesias han sortit amb força, decidides a augmentar l’avantatge. Tant Sara Carmona com la mateixa Vilanova han disposat ràpidament d’oportunitats. Al minut 22, les nipones han pogut empatar, però Carlota Álvarez ha tornat a mostrar-se molt encertada. A cinc minuts pel descans, Mireia Grifa ha disposat d’un penal-córner, però la seva rematada ha marxat lleugerament desviada.
Ja al tercer acte, al minut 35, una Natàlia Vilanova que ha fet un gran partit, ha disposat d’una oportunitat claríssima per fer el segon. Li ha arribat una bola refusada i ha perdonat a porteria buida. Leire Zubizarreta ha pogut marcar pocs minuts després, però la portera japonesa ha tornat a aturar la bola.
Espanya continuava tenint el control i arribava a l’àrea contrària. Podia ampliar l’avantatge, però el segon gol no arribava. Les d’Iglesias, però, s'han mantingut fortes en defensa i no han hagut de patir massa per acabar anotant-se un triomf que els permet lluitar per la novena plaça.