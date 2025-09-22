El CN Terrassa presenta les seves 14 seccions

El Club Natació Terrassa va inaugurar la temporada esportiva 2025-2026 amb un dels esdeveniments més emblemàtics i esperats de l’any: la Presentació de Seccions, que es va celebrar a l’Estadi Olímpic de Terrassa davant de socis, familiars i aficionats. Amb les seves 14 seccions esportives i més de 2.000 esportistes federats, el CN Terrassa reafirma la seva condició de club més gran de la ciutat i de referent tant en l’àmbit esportiu com social. \r\n\r\nDurant l’acte, tots els equips i esportistes del club van desfilar damunt la gespa i van lluir per primer cop les noves equipacions oficials. La cita va esdevenir un moment de reconeixement i celebració. A més, el club va anunciar que, abans que acabi l’any, posarà a disposició dels socis i aficionats una línia de marxandatge especial amb productes oficials del CN Terrassa.\r\n\r\nEn el seu discurs, el president de l’entitat, Jesús Cortés, va subratllar la importància de la base i dels valors que sustenten el club: “És un orgull donar la benvinguda a aquesta nova temporada amb gairebé dos mil esportistes i les seves famílies. El Club Natació Terrassa no es pot entendre sense ells, ni tampoc sense el suport fonamental d’institucions i patrocinadors. Som i seguirem sent un club formador, un club de valors i un club de ciutat.”\r\n\r\n \r\n