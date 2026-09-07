L'alberg de Vallparadís surt a concurs: fer-lo rendible "té una especial dificultat"

L’Ajuntament ha obert la licitació per adjudicar per quatre anys la gestió i l’explotació de l’alberg municipal de Vallparadís. El concurs es tramita com una concessió de serveis i fixa el 16 de setembre a les 14 hores com a data límit per presentar sol·licituds de participació. El procediment és restringit: les empreses han d’acreditar capacitat i solvència i l’Ajuntament en convidarà un mínim de cinc a presentar oferta. La participació es reserva a centres especials de treball d’iniciativa social (CETIS), amb almenys el 70% de la plantilla formada per persones amb discapacitat amb especials dificultats.
El contracte no genera despesa per al consistori ni preveu cànon: el concessionari assumeix el risc operacional i cobra de les persones usuàries. L’estudi de viabilitat xifra el negoci en 1.004.327,80 euros sense IVA per als quatre anys. L’equipament, a l’antic Ajuntament del Poble de Sant Pere, té 64 places i funciona des del 2020.
L’equilibri depèn de l’ocupació
L’informe de viabilitat situa el punt d’equilibri en el 24,5% d’ocupació. Preveu pèrdues fins al 2027 i superàvit a partir del 2028, amb un creixement projectat del 21,4% del 2026 al 29,2% del 2029. L’ocupació va passar del 17,7% el 2024 al 18,6% el 2025. L’any passat l’alberg va rebre 1.930 usuaris i 4.144 pernoctacions, i fins al juliol de 2026 en suma 1.143 i 3.493, enfilant la mitjana mensual de 414 a 499. El gruix d’usuaris prové d’Espanya, seguit d’Itàlia i França, i canvia el perfil: el juliol 159 usuaris van fer 961 pernoctacions, unes sis nits per hoste davant les dues del 2025.
L’Ajuntament apunta que la valoració de les ofertes recaurà també en aspectes qualitatius, i no només en el volum d’activitat.
Els actuals gestors ho estudien
L’alberg el gestiona des de l’inici una UTE formada per Prodis i LaFACT Social. El gerent de Prodis, Dani Jorquera, adverteix que encara no han decidit si es presentaran al nou concurs ni en quin format, ja que van demanar “una sèrie de coses” que no s’han vist reflectides a la licitació. La demanda principal era que el consistori reservés places per a activitats pròpies, “per Esports o per alguna altra regidoria”. Sense aquesta garantia, Jorquera veu difícil fer quadrar els números. A això s’hi suma un altre canvi: “Abans també es feien unes formacions allà que ara ja no es poden fer”.
Els plecs no concreten cap reserva de places, però sí que inclouen les estades de clubs esportius entre els serveis obligatoris i el Servei d’Esports en la comissió de foment de l’activitat.Amb tot, Jorquera fa un balanç positiu del dia a dia: subratlla que “l’alberg està funcionant força bé” i lloa la feina dels professionals, que qualifica de “boníssima”. El gran obstacle és l’afluència, ja que assumeix que no s’arribarà mai “al 70-80% d’ocupació durant tot l’any i això és complicat”. Per superar aquest sostre, demana “una feina més conjunta” amb el consistori.
Què puntua el nou plec
Dels 100 punts en joc, 70 es valoren subjectivament i 30 per fórmula. El criteri automàtic que més pesa és el calendari d’obertura, amb 20 punts: el mínim són 48 setmanes anuals i set hores diàries d’atenció cinc dies a la setmana, incloent dissabte i diumenge. Les ofertes no podran superar una mitjana de 26,59 euros la pernoctació ni 23,22 la pensió completa. Entre els subjectius, el més valorat és el pla de comercialització, amb 15 punts.
Interior de l`alberg de Terrassa
Nebridi Aróztegui
Sis anys de rodatge molt ben valorats
L’Ajuntament valora positivament la gestió actual: el projecte partia de zero i feia una clara aposta per la perspectiva social. En lloa la vinculació de la UTE amb el barri, la implicació en esdeveniments de ciutat com la Festa Major o el Vegan Fest i el certificat Biosphere, obtingut cada any des del 2021. Però admet que fer rendible l’equipament “té una especial dificultat”, que els resultats dels primers exercicis “encara són ajustats” i que els ajuts al treball de persones amb discapacitat només ho compensen “mínimament”. El consistori explica que caldrà esperar la resolució del concurs per concretar el calendari de la nova etapa. Segons l’informe de necessitat, la concessió vigent havia de finalitzar el 14 d’octubre del 2025.