El San Cristóbal millora molt a la represa i rescata un punt davant del Peralada

Empat del San Cristóbal en el municipal de Ca n'Anglada en el primer encontre de la lliga de la Tercera Federació de la temporada 2026-2027. Els de Cristian García han anat de menys a més i, a la represa, amb un gol de Baba, han pogut rescatar un punt davant d'un bon Peralada. La pròxima jornada, diumenge que ve, els parroquials visitaran a la Pobla de Mafumet, a partir de les 12 hores.
A la primera meitat els visitants han estat més fins i Assane, aviat, ha posat a prova el porter Carles Segura. Marc Gabaldón ha contestat més tard per part dels locals, amb un xut que ha sortit molt ajustat per sobre del travesser. En el minut 14, Paul ha comès un clar penal sobre Pinart.
S'ha encarregat de llançar-lo Llorenç Busquets, però Carles Segura ha aturat el seu tir. El refús l'ha recollit el mateix jugador, però la defensa ha desviat el seu segon intent.
El San Cristóbal ha tingut algunes opcions, però el porter del Peralada ha refusat el xut de Raúl Lordán i Paul ha rematat alt un fora de banda. En el minut 29, i en un córner, Álex Lomares ha aprofitat una pilota solta per establir el 0 a 1. A la segona meitat, el conjunt parroquial ha millorat notablement i Jonathan Linares ha estat a punt d'empatar amb un bon tir que el porter dels empordanesos ha salvat.
Els canvis en els locals han reactivat encara més a l'equip i Miguel, en una falta magistral, s'ha trobat una excel·lent intervenció del porter del Peralada. Dos minuts després, ha arribat l'empat a un, en una acció de Cristian Domínguez, que no s'ha rendit i ha recuperat una pilota que ha servit a Baba que no ha perdonat. Fins a la conclusió, els parroquials han buscat un gol del triomf que no ha arribat, tot i dos intents de Marc Río sense èxit.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Raúl Lordán, Riki (Campano, m. 61), Max Llovera, Paul (Cristian Domínguez, m. 61), Marc Gabaldón (Marc Río, m. 61), Miguel, Jonathan Linares, Mario Cantí (Baba, m. 61), Adrià Alsina i Pime (Kemo, m. 79).