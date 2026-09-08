Hollywood reconeix un curtmetratge de Terrassa

El curtmetratge d’un estudiant de l’ESCAC ha estat seleccionat als Student Academy Award. L’escola amb seu a Terrassa ha aconseguit així, per primera vegada, el prestigiós reconeixement de l’acadèmia de cinema de Hollywood.
El curtmetratge de ficció "The Dragon Letter", dirigit per l’estudiant de l’Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) Stanzin Jigmet, figura entre les produccions guanyadores de la 53a edició dels Student Academy Award.
Es tracta del reconeixement que concedeix l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques de Hollywood al talent cinematogràfic emergent i és el primer cop que l’ESCAC rep aquesta distinció. La producció ha estat seleccionada entre 2.972 pel·lícules presentades per 894 escoles i universitats d’arreu del món. Les posicions d’Or, Plata i Bronze del guardó es donaran a conèixer durant una cerimònia el proper dilluns 14 de setembre en el marc del Toronto International Film Festival.
La pel·lícula explica la història d'un tímid nen de 10 anys que viu en un estricte internat de l'Himàlaia. L'infant s'esforça per escriure una carta al seu patrocinador a l'estranger, però el seu intent toca el que cap carta perfecta podria aconseguir.
En un comunicat, l’ESCAC ha explicat que "‘The Dragon Letter" competeix en la categoria de ficció al costat de "Kamathipura Express", de Leon Korzyński, estudiant de la Warsaw Film School; i "The Pichenotte", d’Antoine Boulanger, de la Concordia University.
Quatre categories, 16 estudiants
En total, l’Acadèmia de Hollywood ha reconegut enguany 16 estudiants en les quatre categories dels premis: alternativa/experimental, animació, documental i ficció.
Els guanyadors també participaran en un programa d’activitats formatives i trobades professionals, amb accés a membres de l’Acadèmia i a figures destacades de la indústria cinematogràfica internacional.
L’escola ha subratllat també que totes les pel·lícules guardonades als Student Academy Awards podran optar a competir en la 99a edició dels Premis Oscar, en les categories de millor curtmetratge d’animació, millor curtmetratge de ficció o millor curtmetratge documental, sempre que compleixin els requisits establerts per l’Acadèmia.