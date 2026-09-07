El Club Egara perd les dues finals a casa

Les instal·lacions del Pla del Bonaire van acollir diumenge les finals del Campionat de Catalunya de Divisió d’Honor “B”. Hi van prendre part els dos conjunts amfitrions, però sense fortuna.
La final masculina va enfrontar l’Egara 1935 amb el Pedralbes barceloní. El conjunt amfitrió, entrenat per Edu Quemada i Laura Perrone, va començar manant en el marcador. Es va avançar al minut 8 gràcies a una diana de Nil Trujillo. Els de Martín Cornador i Antonio González van respondre a l’últim minut del primer quart i van empatar a un gràcies al gol de Teo Marcuerguiaga. La igualtat va continuar al segon període. Al minut 22, Javier Rojí va capgirar el marcador. Es va arribar al descans amb l’1 a 2. No hi va haver gols al tercer quart i la final es va decidir al darrer període. Bretcha va fer el 2 a 2 per a l’Egara 1935 al minut 52. Els barcelonins, però, van ser superiors al tram final i es van endur el títol gràcies a les dianes de Guillermo Portabella i Alejandro Marco.
En el partit pel tercer i quart lloc, el Castelldefels es va desfer del Rimas per 2 a 0.
A la final femenina, el conjunt del Castelldefels es va imposar per 1 a 4. Al minut 8, Helena Feria va posar per davant el Club Egara, però Clara García va empatar. A partir de llavors, les del Baix Llobregat van passar a dominar i es van endur el títol gràcies a dos gols més de García i un d’Elisabet Vilella.
L’Atlètic femení es classifica per a la final “A”
Pel que fa a la Divisió d’Honor, el conjunt femení de l’Atlètic es va classificar per a la gran final d’aquest diumenge després de batre per 3 a 0 al Club Egara a Can Salas amb gols de Júlia Calvó, Mar Sola i Clara Barba. L’altre finalista sortirà del darrer partit de la fase de grups, que enfrontarà avui a les 20.45 hores el Júnior i el CD Terrassa a Sant Cugat. En cas d’empat, les de les Pedritxes es classificarien per a la gran final del Pla del Bonaire.